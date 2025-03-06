Бегство не спасло: из Латвии экстрадировали украинца

Семь лет в международном розыске, бегство за границу и попытка избежать ответственности – однако правосудие догнало злоумышленника. Гражданин Украины, подозреваемый в дерзком нападении в Хмельницкой области, экстрадировали из Латвии и передали украинским правоохранителям. Его подельник уже отбывает наказание, а теперь суд определит судьбу и второго нападающего.

Фото: gp.gov.ua

По запросу Офиса Генерального прокурора Латвийская Республика приняла решение о выдаче мужчины, разыскиваемого правоохранителями Хмельнитчины. Его задержали еще в декабре 2024 года, а 3 марта 2025 на пункте пропуска "Краковец-Корчева" передали Украине.

Следствие установило, что в 2017 году он вместе с сообщником, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух прохожих в городе Шепетовка. Для нападения использовали металлический кастет, нунчаки и стеклянные бутылки, нанеся пострадавшим многочисленные травмы.

Кроме того, в собственном доме подозреваемый незаконно хранил взрывное устройство – промышленный детонатор.

Понимая, что его ждет уголовная ответственность, он сбежал из Украины и скрывался за границей. Его сообщника ранее приговорили к восьми годам заключения.

После экстрадиции суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит длительное заключение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина получила подозреваемую в наркоторговле, сбежавшей в Польшу после того, как ее задержали за продажу наркотиков. Благодаря слаженной работе стражей порядка двух стран, 6 февраля 2025 года женщина была экстрадирована через международный пункт пропуска "Устилуг-Зосин". Сейчас ее ждет судебное расследование на родине.