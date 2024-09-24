БЭБ разоблачило масштабную схему подделки бытовой химии



















Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили трех жителей Черновицкой области, занимавшихся незаконным производством и продажей фальсифицированных моющих средств. По сообщению правоохранителей, организатором схемы выступила женщина, которая привлекла двух подельников для массового производства поддельной бытовой химии в арендованных складах в Черновицком районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Подделка бытовой химии. Фото: БЭБ

Организатор обеспечивала поставки сырья, тары с торговыми знаками и этикетками, а также контролировала весь процесс от приема заказов до изготовления контрафактной продукции. Рекламу товаров она распространяла через Интернет-ресурсы и телеграмм-каналы. Два сообщника, используя автоматические линии фасовки и маркировки, изготавливали поддельные моющие средства, фасовали их в мешки с логотипами известных брендов, а также транспортировали товар.

Для ускорения процесса отправки фальсификата клиентам организатор арендовала помещение рядом с почтовым оператором, что позволяло оперативно отправлять продукцию потребителям.

В ходе досудебного расследования были проведены многочисленные обыски и экспертизы. По их результатам изъяты более 3600 ящиков моющих средств, сырье и фасовочные материалы с логотипами известных торговых марок.

Троим черновчанам сообщили о подозрении по статьям 2 и 3 ч. 229 Уголовного кодекса Украины, касающиеся нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности. Оперативное сопровождение проводили сотрудники киберполиции, а процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.





Напомним, в Волынской области перед судом окажется житель Луцка — его обвиняют в подделке популярного товара. В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что украинец организовал нелегальное изготовление стиральных средств.

