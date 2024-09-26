Автомобили военных и Красного Креста сгорели в Ужгороде: кто совершил поджог (ФОТО)

На Закарпатье задержали мужчину, который на заказ поджигал автомобили военных и волонтеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



Поджог авто. Фото Офиса Генерального прокурора

В Офисе сообщили, что подозревают в причастности к нескольким поджогам автомобилей жителя Ужгорода.

"Ему сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, а также преднамеренном уничтожении имущества путем поджога (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины)", — сообщили в офисе.

Следствие установило, что 21-летний мужчина нашел "подработку" в Telegram. Он согласился на предложение заказчика поджигать военные авто за денежное вознаграждение.

Выполняя полученную задачу, он поджег автомобили военнослужащего ВСУ и местного подразделения Общества Красного Креста.

Разоблачили злоумышленника правоохранители во время совершения очередного преступления в Ужгороде. В Офисе рассказали, что мужчина планировал сжечь военное транспортное средство, используя для этого легковоспламеняющуюся смесь. За свою "работу" подозреваемый должен был получить 1000 долларов США от заказчика, однако никаких средств ни за этот, ни за предыдущие поджоги он не получил.

Мужчину задержали непосредственно во время совершения преступления. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Офисе Генпрокурора отметили, что всего с начала года органами правопорядка в совершении таких преступлений разоблачены более 170 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове обманули военных, которым нужны были автомобили.



