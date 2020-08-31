Аваков: В деле осужденного в Италии нацгвардейця Маркива появились свидетельства его невиновности

МВД получило ряд доказательств невиновности украинского нацгвардейця Виталия Маркива, которого итальянская власти обвиняют в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе в мае 2014 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление министра МВД Украины Арсена Авакова во время сегодняшнего брифинга, который состоялся в Киеве сегодня, 31 августа.

"Хотим дать сигнал о нашей полной готовности сотрудничать с итальянскими правоохранителями... Призываем итальянский суд принять во внимание наши доводы", - сказал Аваков.

Фото: пресс-служба МВД

Он также отметил, что следствие "установило ряд свидетелей, которые дают показания, провели ряд экспертиз и следственных экспериментов, которые дали убедительный результат непричастности украинского военнослужащего Маркива к убийству Роккелли.

Военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, имеющиго двойное гражданство Украины и Италии, задержали итальянские правоохранители 30 июня 2017 по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли близ Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту гибели Роккелли, которое начато Службой безопасности Украины, было "заморожено" на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 дело передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 лет заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно приведенным доказательствами стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал убийства, но предоставил информацию своему руководству о движении гражданских лиц в районе фабрики Zeus Ceramica, а уже по их информации Вооруженные силы Украины, по утверждению итальянской прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля прошлого года итальянский суд приговорил Маркива к 24 лет лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленном убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об обжаловании решения итальянского суда украинской стороной.

Апелляционный суд округа Ломбардия должен был рассмотреть апелляционную жалобу, поданную адвокатами Маркива, весной 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса заседание было отложено на неопределенный срок.

24 июля 2020 в МВД Украины проинформировали публичность о том, что обжалование приговора итальянского суда по делу Маркива состоится осенью этого года. "Заседание суда во второй инстанции проходит в апелляционном суде присяжных Милана", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Так, в ходатайстве правозащитники просят оправдать Маркива за отсутствия доказательств его причастности к трагическому случаю, который произошел 24 мая 2014 в Донецкой области неподалеку Славянска.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько огнестрелов раздал в награду Аваков за последний год.





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