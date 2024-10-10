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Арест депутата Хмельницкого горсовета: найдены незадекларированные 1,5 миллиона долларов

Депутатке грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

сегодня, 16:09
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Амбарцумян Анна

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте депутата Хмельницкого городского совета, задержанного Государственным бюро расследований (ДБР) по подозрению в незаконном обогащении.

Арест депутата Хмельницкого горсовета: найдены незадекларированные 1,5 миллиона долларов

Незаконное обогащение. Фото: ДБР

Женщина будет находиться под арестом в течение двух месяцев, однако суд предоставил возможность внести залог в размере 49 миллионов гривен. В ходе обысков, проведенных по месту ее работы и в индивидуальных банковских ячейках, правоохранители обнаружили более 1,5 миллиона долларов в разной валюте. Эти средства не были указаны в ее декларации, где депутат вообще не упомянула о наличии наличных денег.                                                                                                                                                     

Фигурантку дела подозревают в незаконном обогащении в соответствии со статьей 368-5 Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Арест депутата Хмельницкого горсовета: найдены незадекларированные 1,5 миллиона долларов - фото 2
Арест депутата Хмельницкого горсовета: найдены незадекларированные 1,5 миллиона долларов - фото 3
Арест депутата Хмельницкого горсовета: найдены незадекларированные 1,5 миллиона долларов - фото 4
Арест депутата Хмельницкого горсовета: найдены незадекларированные 1,5 миллиона долларов - фото 5
Арест депутата Хмельницкого горсовета: найдены незадекларированные 1,5 миллиона долларов - фото 6

Напомним, работники ДБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении . Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Сын должностные лица занимают руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/sud-areshtuvav-deputatku-hmelnickoi-miskradi-u-yakoi-znajshli-1-5-miljona-nezadeklarovanih-dolariv
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