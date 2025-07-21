Ампутация, тяжелые травмы и авария на АЗС: троих работников НАБУ подозревают в ДТП

Государственное бюро расследований завершило следствие по трем сотрудникам Национального антикоррупционного бюро, подозреваемым в совершении серьезных аварий. По материалам ГБР, Офис Генерального прокурора уже сообщил им о подозрении.

Трое сотрудников НАБУ подозреваются в резонансных ДТП

Все трое стражей порядка стали участниками ДТП, где пострадали люди — в двух случаях потерпевшие получили тяжкие телесные повреждения, а в одном — средней тяжести.

Первая авария произошла в Киеве. Один из правоохранителей выезжал со второстепенной дороги и не пропустил автомобиль, который двигался по главной. Произошло столкновение, после чего его машина вылетела с дороги и сбила случайного пешехода. В результате удара мужчина потерял ногу — врачи провели ампутацию левой нижней конечности.

Второе ДТП — на трассе Киев-Одесса. Еще один сотрудник НАБУ, двигаясь по шоссе, начал обгон, но не справился с управлением, взлетел с дороги, опрокинулся и врезался в здание автозаправки. Пассажирка автомобиля получила тяжелые травмы: многочисленные переломы, разрыв селезенки и ушиб головного мозга.



Третий инцидент тоже в Киеве. Правоохранитель на служебном автомобиле сбил пешехода, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Женщина получила травму средней тяжести.

По результатам расследования всем трем работникам НАБУ объявлено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения.

В настоящее время решается вопрос о мерах предосторожности. В отношении двух подозреваемых прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей.

В случае доказательства вины им грозит до 8 лет лишения свободы. Процессуальное управление по делам осуществляют Киевская городская и Киевская областная прокуратура.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Генеральному директору государственного предприятия "Леса Украины" сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Об этом заявил Генеральный прокурор Андрей Кравченко, отметив, что речь идет об одном из ключевых фигурантов в сфере государственного управления лесными ресурсами.