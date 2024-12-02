Агент военной разведки РФ установила в Чернигове видеоловушки

Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку российской военной разведки, пытавшуюся корректировать воздушные удары по Чернигову. Действовавшая на Черниговщине женщина была завербована через антиукраинские комментарии в российских Телеграмм-каналах. Ее задачей была установка скрытых видеокамер для наблюдения за результатами атак.

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Корректировка ракетных ударов РФ

По материалам дела именно благодаря действиям агентки российская армия нанесла удары по Чернигову в начале ноября, использовав авиационные ракеты Х-59. Вражеская агентка имела целью снимать последствия этих ударов и наблюдать за локациями украинского ПВО, что могло помочь врагу в дальнейших атаках.

Разоблачение и задержание предательницы

СБУ удалось предотвратить ее планы благодаря эффективной работе военной контрразведки. Злоумышленница была задержана возле ее дома в Чернигове. В ходе обыска у нее были изъяты видеокамеры и мобильный телефон с доказательствами ее разведывательной деятельности в пользу России.

Обвинение и наказание

Задержанному объявлено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Она находится под стражей, и ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Совместно с Черниговской областной прокуратурой проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.