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Агент РФ использовала селфи для корректировки ракетных атак на Харьков

10 лет за решеткой для корректировки фсб, которая приводила ракеты на Харьков

сегодня, 16:54
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о приговоре женщине, которая сотрудничала с ФСБ и корректировала воздушные удары российских войск по Харьковщине. По решению суда она получила 10 лет тюремного заключения.

Агент РФ использовала селфи для корректировки ракетных атак на Харьков

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Как работала злоумышленница

Летом 2022 года женщина, работавшая на энергетическом заводе, предоставила информацию о его расположении агрессору. Для этого она сфотографировала себя на фоне предприятия и послала изображение российским военным.

Кроме того, она использовала селфи для корректировки атак на позиции украинских войск, защищавших город.

Во избежание разоблачения злоумышленница удаляла файлы после каждого контакта с фсб и постоянно меняла мобильные телефоны. Однако сотрудники СБУ смогли обнаружить ее и задержать, когда она готовила новые координаты для ракетных ударов.

У нее был удален телефон, которым она пользовалась для корректировки атак.

Согласно следствию, женщина попала в поле зрения российских спецслужб во время поездки в Москву еще до начала войны. После 24 февраля 2022 года ФСБ связалась с ней и предложила сотрудничество.

Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за несанкционированное распространение информации о Вооруженных силах Украины с целью предоставления такой информации государству-агрессору.

Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ , более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-10-rokiv-tiurmy-otrymala-koryhuvalnytsia-fsb-yaka-navodyla-rosiiski-rakety-na-kharkiv-za-dopomohoiu-selfi
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