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Агент ФСБ готовил ракетные удары по военному госпиталю и энергетическому объекту

В Днепре разоблачили шпиона, сотрудничавшего с врагом

сегодня, 16:21
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины разоблачила и привлекла к ответственности 22-летнего жителя Днепра, работавшего на российские спецслужбы. Мужчина собирал данные для планирования ракетных ударов по стратегическим объектам города, в частности, по военному госпиталю и тепловой электростанции. Суд признал его виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Агент ФСБ готовил ракетные удары по военному госпиталю и энергетическому объекту

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Детали разоблачения и преступной деятельности

В начале февраля 2024 года киберспециалисты СБУ задержали предателя "на горячем". В момент ареста он проводил доразведку у госпиталя Сил обороны, где находились украинские военные, проходившие лечение после ранений.

Преступник передавал ФСБ информацию о количестве личного состава, эвакуационных машинах и другой технике ВСУ. По подтверждению этих данных российские военные планировали нанести ракетный удар по госпиталю.

Следующей целью агента должна стать тепловая электростанция, стратегический объект города.

Расследование установило, что молодого человека дистанционно завербовали через Телеграмм-каналы, где он искал легкие заработки. Он передавал информацию своему куратору по ФСБ, не осознавая масштабов последствий.

Благодаря оперативной работе СБУ удалось предотвратить атаки на военный госпиталь и тепловую электростанцию, избежав масштабных жертв и разрушений.

Суд и приговор

На основании доказательств, собранных СБУ, суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему назначено 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-15-rokiv-tiurmy-otrymav-zradnyk-yakyi-hotuvav-raketni-udary-po-tes-ta-viiskovomu-shpytaliu-u-dnipri
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