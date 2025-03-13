Аферисты в погонах: правоохранители требовали у врача взятку

Львовщина потрясена громким коррупционным скандалом – трое правоохранителей, среди которых бывший сотрудник антикоррупционного управления ГНС, предстанут перед судом. Они сфабриковали уголовное производство против врача и пытались получить от нее 30 тысяч долларов за его закрытие. Однако план подельников разоблачили следователи ГБР. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передан в суд.

Фото: dbr.gov.ua

Как действовали аферисты в погонах

По данным следствия, правоохранители решили обвинить заведующую инсультным отделением областного госпиталя ветеранов и репрессированных в вымогательстве взяток от пациентов. Для этого они привлекли знакомого военнослужащего, снабдили его техникой для записи разговоров и провели детальный инструктаж. "Подставный пациент" несколько раз намекал врачу на взятку, однако она отказалась называть какие-либо суммы. Тогда он просто оставил деньги в ее кабинете.

Впоследствии к медикине пришел налоговик и заявил, что правоохранители уже "ведут расследование" по ее коррупционной деятельности. За 30 тысяч долларов он предложил "уладить вопрос". Вырученные средства заговорщики планировали разделить.

Что чревато подозреваемым

Фигуранты дела обвиняются в провокации подкупа (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 370 УК Украины). Кроме того, налоговик обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). В случае доказательства вины им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

На время следствия суд избрал меры пресечения: двое подозреваемых внесли залог в 180 тысяч гривен, а налоговик, которому назначили залог в 1,1 млн грн, остался под стражей. Его и еще одного участника аферы уволили с должностей, а третий переведен в другое подразделение на более низкую должность.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве разоблачена масштабная коррупционная схема, которая годами процветала в коммунальных предприятиях столицы. По данным следствия, чиновники требовали 15% "отката" от подрядчиков за возможность работать с бюджетными средствами. В преступную группу входили руководители "Киевзеленстроя" и другие чиновники, а общая сумма взяток, зафиксированных правоохранителями, составила 20 миллионов гривен. Детали резонансного расследования – в нашем материале .