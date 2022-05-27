Беспокойные ночь и утро: на Днепропетровщине после "прилетов" спасатели ищут под завалами людей

Российские оккупанты 27 мая снова нанесли несколько ударов по Днепропетровской области, есть серьезные разрушения, под завалами ищут людей. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Губернатор Днепропетровщины отметил, что ночь и утро в области выдались очень тревожными. Несколько вражеских ракет прилетели в область. Валентин Резниченко не стал сообщать по чему именно попал агрессор, но отметил, что разрушения инфраструктуры в регионе очень большие. Сейчас спасатели пытаются оперативно разбирать завалы, задача оперативно – найти людей, которые оказались под разрушениями.

Читайте на портале "Комментарии" — в последнее время спикеры Кремля все чаще озвучивают тезисы о том, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, чтобы война прекратилась как можно быстрее. Так, глава МИД России Сергей Лавров отметил в интервью одному из пропагандистских СМИ, что сначала президент Зеленский заявил о готовности пойти на переговоры с Путиным. А теперь выставляет такие условия этих переговоров, что в РФ их считают несерьезными. В частности, президент Украины требует, чтобы российские войска были отведены на те позиции, которые они занимали 23 февраля, еще до полномасштабного вторжения в Украину.

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