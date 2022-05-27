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Беспокойные ночь и утро: на Днепропетровщине после "прилетов" спасатели ищут под завалами людей

Спасатели под завалами ищут людей

сегодня, 09:37 comments1119
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты 27 мая снова нанесли несколько ударов по Днепропетровской области, есть серьезные разрушения, под завалами ищут людей. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.     

Беспокойные ночь и утро: на Днепропетровщине после "прилетов" спасатели ищут под завалами людей

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Губернатор Днепропетровщины отметил, что ночь и утро в области выдались очень тревожными. Несколько вражеских ракет прилетели в область. Валентин Резниченко не стал сообщать по чему именно попал агрессор, но отметил, что разрушения инфраструктуры в регионе очень большие. Сейчас спасатели пытаются оперативно разбирать завалы, задача оперативно – найти людей, которые оказались под разрушениями.

Читайте на портале "Комментарии" — в последнее время спикеры Кремля все чаще озвучивают тезисы о том, что Россия готова сесть за стол переговоров с Украиной, чтобы война прекратилась как можно быстрее. Так, глава МИД России Сергей Лавров отметил в интервью одному из пропагандистских СМИ, что сначала президент Зеленский заявил о готовности пойти на переговоры с Путиным. А теперь выставляет такие условия этих переговоров, что в РФ их считают несерьезными. В частности, президент Украины требует, чтобы российские войска были отведены на те позиции, которые они занимали 23 февраля, еще до полномасштабного вторжения в Украину.                                                               

Также издание "Комментарии" сообщало — в МВД объяснили, зачем Александр Лукашенко вдруг решил провести "учения" на границе с Волынью.



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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/1021
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