Заблокировать песни на русском языке: Шмыгаль ответил на петицию

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на петицию "Заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине" заявил, что в настоящее время в украинском законодательстве отсутствуют правовые основания, которые могут запретить или ограничить музыкальный продукт по языковому признаку.

Украина не может запретить песни на русском языке. Фото из открытых источников

Денис Шмыгаль заявил, что Украина без изменений в законодательство не могут запретить песни на русском языке на стриминговых платформах.

"На сегодняшний день в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку", — ответил Шмыгаль.

Однако премьер-министр подчеркнул, что существуют другие меры, которые могут ограничить исходящий из России контент.

"Однако с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость усовершенствования нормативной и законодательной базы, в частности, путем введения мер, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов", — добавил Шмыгаль.

Напомним, что 17 февраля на Кабинете Министров Украины появилась петиция "Заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине". За пять дней она собрала более 28 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о блогерше, которая заявила, что слушает российские песни каждый день и не видит в этом проблемы.

Также "Комментарии" писали, что российская песня "Да, я русский" попала в топ Spotify за прослушиваниями в Украине.