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Заблокировать песни на русском языке: Шмыгаль ответил на петицию

Украина не может запретить песни на русском языке, но может ограничить контент из России.

сегодня, 11:48
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Slava Kot

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ответ на петицию "Заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине" заявил, что в настоящее время в украинском законодательстве отсутствуют правовые основания, которые могут запретить или ограничить музыкальный продукт по языковому признаку.

Заблокировать песни на русском языке: Шмыгаль ответил на петицию

Украина не может запретить песни на русском языке. Фото из открытых источников

Денис Шмыгаль заявил, что Украина без изменений в законодательство не могут запретить песни на русском языке на стриминговых платформах.

"На сегодняшний день в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку", — ответил Шмыгаль.

Однако премьер-министр подчеркнул, что существуют другие меры, которые могут ограничить исходящий из России контент.

"Однако с целью обеспечения информационной и национальной безопасности Украины существует необходимость усовершенствования нормативной и законодательной базы, в частности, путем введения мер, направленных на ограничение свободного распространения контента страны-агрессора, в частности музыкальных произведений, песен, музыкальных видеоклипов", — добавил Шмыгаль.

Напомним, что 17 февраля на Кабинете Министров Украины появилась петиция "Заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах в Украине". За пять дней она собрала более 28 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о блогерше, которая заявила, что слушает российские песни каждый день и не видит в этом проблемы.

Также "Комментарии" писали, что российская песня "Да, я русский" попала в топ Spotify за прослушиваниями в Украине.



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Источник: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7827
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