Юные украинцы победили на международном конкурсе World Children's Picture Contest

Молодые и талантливые художники из Одессы получили награды международного конкурса World Children's Picture Contest, который ежегодно проходит в Японии с 1993 года. Об этом сообщает Культурометр.



Работа Зелениной Ульяны, фото Анны Кириленко

Воспитанники специализированной школы “Художественная школа №1 им. К. Костанди" в Одессе приняли участие во Всемирном конкурсе детских рисунков и заняли призовые места. Работы одесситов достойно отметило японское жюри конкурса, в которое вошли руководитель Национального музея современного искусства, профессор Токийского университета искусств и профессор Университета Святого Сердца и другие специалисты-искусствоведы.

"Золотом" наградили за их художественные произведения восьмилетнего Валерия Борисова, девятилетнюю Анну Захаренко, 11-летнюю Ульяну Зеленину, 10-летнюю Анастасию Червинскую.

"Серебряные" награды за свои рисунки получили: 11-летний Амир Хамид, 10-летняя Бурис Виктория, 14-летняя Кравченко Владислава.

"Бронзой" отметили девятилетнего Стоянова Максима, восьмилетнюю Ксению Майстренко, семилетнюю Белинскую Елизавету, 13-летнего Бурлака Адама. Рисунки украинцев поражают творческим воображением, неординарностью и смелым выражением внутреннего мира.

В 29-м ежегодном конкурсе приняли участие около 10 тысяч юных художников из 50 стран мира.

Как сообщал портал "Комментарии", Национальный художественный музей будет продавать NFT-токены картин украинских художников. Коллекция токенов будет пополняться два раза в месяц. Покупатели цифровых объектов получат дополнительные бонусы от музея. Стоят токены от 25 до 1000 долларов "на первичном рынке в зависимости от категории редкости и аукционного спроса".

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