logo

BTC/USD

62560

ETH/USD

1865.9

USD/UAH

44.71

EUR/UAH

51.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Вы смотрели на них сотни раз, но не замечали главного: что означают мягкие часы.
commentss НОВОСТИ Все новости

Вы смотрели на них сотни раз, но не замечали главного: что означают мягкие часы.

"Постоянство памяти" Сальвадора Дали считается одной из самых известных картин в мире. Однако подлинное содержание "тающих" часов оказалось совсем не таким, как привыкли считать миллионы.

14 августа 2026, 17:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Картина "Постоянство памяти", созданная Сальвадором Дали в 1931 году, стала главным символом мирового сюрреализма. Образ расплавленных циферблатов знает каждый, однако большинство зрителей и искусствоведов годами трактуют этот шедевр неправильно.

Вы смотрели на них сотни раз, но не замечали главного: что означают мягкие часы.

Тающие часы. Иллюстративное фото, созданное искусственным интеллектом. Автор: Комментарии / ИИ

Миф об Эйнштейне и физике

Десятилетиями бытовала теория о том, что Дали написал свои мягкие часы под впечатлением от Общей теории относительности Альберта Эйнштейна – мол, он визуализировал искажение времени и пространства.

Однако сам Дали позже со смехом опроверг это сложное предположение. На вопрос о физике художник ответил, что его мягкие часы – это не иллюстрация теорий Эйнштейна, а "сюрреалистический камамбер".

Скрытый подтекст: мягкость против жесткости

Идея полотна появилась жарким летним вечером, когда Дали наблюдал, как от жары плавится кусок французского сыра камамбер. Этот бытовой момент привел его к глубокой психологической метафоре.

Часы в классическом понимании – это символ жесткой человеческой сущности, порядка и строгой дисциплины. Сделав часы мягкими, Дали лишил их главной функции – измерять время. Это метафора того, что в мире человеческих снов, воспоминаний и подсознания строгие законы реальности теряют свою силу.

Что означают муравьи

Еще одна важная деталь — твердые карманные часы в левом углу оригинальной картины, покрытые муравьями. Для Дали муравьи всегда были символом тления и распада. Это напоминание о том, что попытка человека контролировать каждый момент жизни все равно бессильна перед текучестью вечности.

Напоминаем: ранее портал "Комментарии" рассказывал тайну часов "Мария-Антуанетта".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.moma.org/collection/works/79018
Теги:

Новости

Все новости