logo

BTC/USD

30625.72

ETH/USD

1865.49

LTC/USD

84.72

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Во Львове установили гигантский памятник, держащий Оперный театр (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львове установили гигантский памятник, держащий Оперный театр (ФОТО)

Статуя итальянского художника "Мистер Арбитриум" была установлена во Львове, чтобы показать поддержку украинского народа.

сегодня, 11:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

28 июня вблизи Оперного театра во Львове установили гигантскую скульптуру высотой более пяти метров итальянского художника Эмануэле Джианнелли. Основная идея памятника – это символическая поддержка Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

Во Львове установили гигантский памятник, держащий Оперный театр (ФОТО)

Оперный театр во Львове. Фото из открытых источников

Скульптура получила название "Мистер Арбитриум". Это мужчина, одновременно держащий и толкающий. Художник Эмануэле Джианнелли указывает, что таким образом памятник демонстрирует поддержку Украины во время войны. Скульптура отталкивает войну и предоставляет простор для надежды, мира и восстановления.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мне приятно отдавать себе отчет, что эта скульптура будет поддерживать украинское искусство, историю и культуру", — говорит итальянский скульптор Эмануэле Джианнелли.

Посмотреть фото статуи итальянского художника Эмануэле Джианнелли "Мистер Арбитриум", держащий Оперный театр во Львове, можно ниже:

Во Львове установили гигантский памятник, держащий Оперный театр (ФОТО) - фото 2
Во Львове установили гигантский памятник, держащий Оперный театр (ФОТО) - фото 3
Во Львове установили гигантский памятник, держащий Оперный театр (ФОТО) - фото 4
Во Львове установили гигантский памятник, держащий Оперный театр (ФОТО) - фото 5

Фото: Роман Балух

Мэр Львова Андрей Садовый отмечает, что статуя в прямом смысле будет держать Оперный театр, а вместе с ним и украинское культурное наследие.

Скульптура была установлена без привлечения бюджетных средств. Она будет временно находиться боль Оперного театра, а затем отправится в другие города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Латвии был демонтирован памятник известному россиянину. Решение о демонтаже памятника российскому поэту Пушкину было принято еще в 2009 году латвийской организацией по сохранению исторического наследия столицы страны.

Также "Комментарии" писали, что СМИ выяснили, как Садовый собирается превратить Львов в дом интересов Ахметова.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://city-adm.lviv.ua/news/culture/architecture-and-historic-heritage/297240-symvol-pidtrymky-ukrainy-maizhe-shestymetrova-skulptura-trymatyme-lvivsku-operu-vse-lito-video
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!