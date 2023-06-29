28 июня вблизи Оперного театра во Львове установили гигантскую скульптуру высотой более пяти метров итальянского художника Эмануэле Джианнелли. Основная идея памятника – это символическая поддержка Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

Оперный театр во Львове. Фото из открытых источников

Скульптура получила название "Мистер Арбитриум". Это мужчина, одновременно держащий и толкающий. Художник Эмануэле Джианнелли указывает, что таким образом памятник демонстрирует поддержку Украины во время войны. Скульптура отталкивает войну и предоставляет простор для надежды, мира и восстановления.

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"Мне приятно отдавать себе отчет, что эта скульптура будет поддерживать украинское искусство, историю и культуру", — говорит итальянский скульптор Эмануэле Джианнелли.

Посмотреть фото статуи итальянского художника Эмануэле Джианнелли "Мистер Арбитриум", держащий Оперный театр во Львове, можно ниже:

Фото: Роман Балух

Мэр Львова Андрей Садовый отмечает, что статуя в прямом смысле будет держать Оперный театр, а вместе с ним и украинское культурное наследие.

Скульптура была установлена без привлечения бюджетных средств. Она будет временно находиться боль Оперного театра, а затем отправится в другие города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Латвии был демонтирован памятник известному россиянину. Решение о демонтаже памятника российскому поэту Пушкину было принято еще в 2009 году латвийской организацией по сохранению исторического наследия столицы страны.

Также "Комментарии" писали, что СМИ выяснили, как Садовый собирается превратить Львов в дом интересов Ахметова.