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Валерий Залужный трогательно поздравил Лину Костенко с юбилеем

Валерий Залужный растрогал своим приветствием.

19 марта 2025, 22:25
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Автор:
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Лиля Воробьева

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал фотографию с величайшей украинской писательницей Линой Костенко.

Валерий Залужный трогательно поздравил Лину Костенко с юбилеем

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

На своей странице в социальных сетях дипломат приветствовал Костенко с днем рождения и подчеркнул, что считает большой честью знакомство с ней.

"Искренняя. Смелая. Свободная. Яркая. Талантливая. Всегда современная и актуальная. Непреклонная и решительная. Ее слово — в самое сердце. Пронзает, волнует, запечатлевает в памяти. Много лет, госпожа Лина. Для меня большая честь знать Вас", — написал Залу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 19 марта поклонники поэзии отмечают важное событие – 95-летие со дня рождения Лины Васильевны Костенко, выдающейся украинской поэтессы, писательницы и общественного деятеля. Ее жизнь и творчество остаются предметом восхищения не только среди поколений украинцев, но и далеко за пределами страны, являясь ярким свидетельством непобедимого духа и глубокого интеллекта.

Родившаяся в городке Ржищеве, неподалеку от Киева, в 1930 году, Костенко с ранних лет проявила способности к литературному творчеству. Переезд семьи в Киев открыл перед будущей поэтессой новые горизонты. Образование получила в Киеве, где и окончила среднюю школу, что стало прочным фундаментом для дальнейших достижений.

С детства Лина Костенко не боялась мечтать. Ее детская мечта стать летчицей и попытка взлететь с парашютом, смастеренным из простыни, символизируют непоколебимый дух и волю к свободе, позже проявившиеся в ее произведениях. Эти качества оказались особенно актуальны в годы полномасштабного вторжения 2022 года, когда Костенко продолжала работать, несмотря на боевые действия вблизи Киева.




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Источник: https://t.me/Zaluzhnui
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