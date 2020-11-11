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Главная Новости Общество искусство и культура В Женеве продадут самый крупный в мире розовый алмаз
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В Женеве продадут самый крупный в мире розовый алмаз

Редкий розовый бриллиант родом из России

сегодня, 10:10
Автор:

Сергей Медведев

В Швейцарии выставили на обозрение уникальный алмаз, который три года назад добыли в России. Камень с редкой окраской имел вес в 27 карат. После огранки вес бриллианта уменьшился почти вдвое. До появления этой драгоценности предыдущим рекордсменом был алмаз весом около 4 карат.

В Женеве продадут самый крупный в мире розовый алмаз

О стоимости уникального камня рассказывает Бенуа Репеллен, директор департамента ювелирных украшений дома Sotheby's:

"Эстимейт "Видения Розы" колеблется между 23 и 38 миллионами долларов, это примерно полтора миллиона за каждый карат".

Отмечается, что уникальный камень получил название "Видение Розы" в честь балета Михаила Фокина. Продажа на аукционе намечена на 11 ноября. Торги проедут в Женеве, несмотря на карантинные ограничения.

Как сообщал портал "Комментарии", компания LVMH, в которую входит и Louis Vuitton, приобрела акции марки Tiffany&Co., а на днях стало известно, что на этом инвестиции в ювелирные изделия не закончились. Французский бренд стал обладателем второго самого крупного алмаза на планете, ориентировочная стоимость которого составляет 50 миллионов долларов. Сокровище под названием Sewelô обнаружили в апреле 2019 года в Ботсване. Стоимость алмаза не раскрывается, однако по словам гендиректора Louis Vuitton Майкла Бурка "речь идет о миллионах долларов".



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Источник: https://ru.euronews.com/2020/11/11/purple-diamond-auction
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