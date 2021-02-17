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Главная Новости Общество искусство и культура В Украине повысят пособия детям с тяжелыми болезнями: кому и сколько будут платить
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В Украине повысят пособия детям с тяжелыми болезнями: кому и сколько будут платить

Закон вступает в силу со следующего года

17 февраля 2021, 23:22
Автор:

Ольга Чародий

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ст. 187 закона "О государственной помощи семьям с детьми" о повышении размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность" № 1176-IX, принятый Верховной Радой 2 февраля.

В Украине повысят пособия детям с тяжелыми болезнями: кому и сколько будут платить

Ребенок в больнице фото - из открытых источников

Как сообщает пресс-служба главы государства, размер ежемесячной государственной помощи будет выше на детей, страдающих:

тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;

тяжелыми врожденными пороками развития;

редкими орфанными заболеваниями;

онкологическими и онкогематологическими заболеваниями;

детским церебральным параличом;

тяжелыми психическими расстройствами;

сахарным диабетом I типа;

острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.

А также на детей:

получивших тяжелую травму;

нуждающихся в трансплантации органа или паллиативной помощи;

которым не установлена инвалидность. Закон вступает в силу со следующего года

Отметим, Кабмин намерен отвязать социальные выплаты и платежи в бюджет от прожиточного минимума.  После того, как законопроекты будут проголосованы, выплаты и сборы, которые указаны в названии этих показателей, не будут зависеть от прожиточного минимума. 

Напомним, кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 24 апреля поддержал запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного и получения пособия по безработице онлайн через портал "Дія". Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Особенно этот сервис стал актуальным в условиях карантина из-за коронавируса в Украине. Ранее нужно было лично приходить в центр занятости или по упрощенной процедуре отправлять заявку через электронную почту.


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Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zbilshennya-dopomogi-66593
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