В Украине повысят пособия детям с тяжелыми болезнями: кому и сколько будут платить

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в ст. 187 закона "О государственной помощи семьям с детьми" о повышении размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность" № 1176-IX, принятый Верховной Радой 2 февраля.

Ребенок в больнице фото - из открытых источников

Как сообщает пресс-служба главы государства, размер ежемесячной государственной помощи будет выше на детей, страдающих:

тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;

тяжелыми врожденными пороками развития;

редкими орфанными заболеваниями;

онкологическими и онкогематологическими заболеваниями;

детским церебральным параличом;

тяжелыми психическими расстройствами;

сахарным диабетом I типа;

острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.

А также на детей:

получивших тяжелую травму;

нуждающихся в трансплантации органа или паллиативной помощи;

которым не установлена инвалидность. Закон вступает в силу со следующего года

Отметим, Кабмин намерен отвязать социальные выплаты и платежи в бюджет от прожиточного минимума. После того, как законопроекты будут проголосованы, выплаты и сборы, которые указаны в названии этих показателей, не будут зависеть от прожиточного минимума.



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