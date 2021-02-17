В Украине повысят пособия детям с тяжелыми болезнями: кому и сколько будут платить

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Ольга Чародий
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении
изменений в ст. 187 закона "О государственной помощи семьям с детьми"
о повышении размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не
установлена инвалидность" № 1176-IX, принятый Верховной Радой 2 февраля.
Ребенок в больнице фото - из открытых источников
Как сообщает пресс-служба главы государства, размер ежемесячной государственной помощи будет выше на детей, страдающих:
тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
тяжелыми врожденными пороками развития;
редкими орфанными заболеваниями;
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями;
детским церебральным параличом;
тяжелыми психическими расстройствами;
сахарным диабетом I типа;
острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.
А также на детей:
получивших тяжелую травму;
нуждающихся в трансплантации органа или паллиативной помощи;
которым не установлена инвалидность. Закон вступает в силу со следующего года
Отметим, Кабмин намерен отвязать социальные выплаты и платежи
в бюджет от прожиточного минимума. После того, как законопроекты будут
проголосованы, выплаты и сборы, которые указаны в названии этих показателей, не
будут зависеть от прожиточного минимума.
Напомним, кабинет министров Украины во время внеочередного заседания 24 апреля поддержал запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного и получения пособия по безработице онлайн через портал "Дія". Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Особенно этот сервис стал актуальным в условиях карантина из-за коронавируса в Украине. Ранее нужно было лично приходить в центр занятости или по упрощенной процедуре отправлять заявку через электронную почту.
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