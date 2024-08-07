В Украине отреагировали на визит скандального французского режиссера в Россию

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Slava Kot
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на визит французско-аргентинского режиссера Гаспара Ноэ в Россию. По словам Ермака, художник занял "очень странную позицию" по поводу войны в Украине.
Французский кинорежиссер Гаспар Ноэ. Фото из открытых источников
Андрей Ермак прокомментировал приезд Гаспара Ноэ в Москву.
Руководитель Офиса президента подчеркнул, что во время войны в Украине Россия должна быть в системной изоляции, в том числе культурной. По его словам, агрессор не должен получить ни одного шанса.
В начале августа кинорежиссера Гаспара Ноэ заметили на фото в нескольких ночных клубах Москвы. Позже российское издание "Москвичка" опубликовало его фото на Красной площади. Основательница агентства "К2" Кристина Потупчик рассказала, что Ноэ был приглашен на одно закрытое мероприятие в РФ. По ее словам, приезд французско-аргентинского кинорежиссера свидетельствует, что художники как бы сами стремятся приехать в Россию. Сам Гаспар Ноэ не комментировал свой визит в Россию.
Гаспара Ноэ – французский кинорежиссер аргентинского происхождения, известный провокационными и часто контроверсионными фильмами. Мировую известность приобрел во время показа фильма "Необратимость" на Каннском кинофестивале в 2002 году, где показали момент изнасилования, в котором сыграли Моника Беллуччи и Венсан Кассель. Именно из-за этой сцены около 200 зрителей кинофестиваля покинули зал во время просмотра фильма.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный рэпер и фанат Путина приехал в Россию.
Также "Комментарии" писали о популярном американском актере, который дважды приезжал в Украину и собирает средства на помощь в войне против России.
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