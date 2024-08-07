В Украине отреагировали на визит скандального французского режиссера в Россию

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на визит французско-аргентинского режиссера Гаспара Ноэ в Россию. По словам Ермака, художник занял "очень странную позицию" по поводу войны в Украине.



Французский кинорежиссер Гаспар Ноэ. Фото из открытых источников

Андрей Ермак прокомментировал приезд Гаспара Ноэ в Москву.

"Очень странная позиция французского режиссера Гаспара Ноэ. Украину сегодня поддерживает весь цивилизованный мир, французский народ и лидер Эммануэль Макрон. Как можно приезжать в россию, которая похищает и убивает детей, совершает акты геноцида против украинцев каждый день и развлекаться по приглашению российского режима? Зачем?", — отреагировал Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что во время войны в Украине Россия должна быть в системной изоляции, в том числе культурной. По его словам, агрессор не должен получить ни одного шанса.

В начале августа кинорежиссера Гаспара Ноэ заметили на фото в нескольких ночных клубах Москвы. Позже российское издание "Москвичка" опубликовало его фото на Красной площади. Основательница агентства "К2" Кристина Потупчик рассказала, что Ноэ был приглашен на одно закрытое мероприятие в РФ. По ее словам, приезд французско-аргентинского кинорежиссера свидетельствует, что художники как бы сами стремятся приехать в Россию. Сам Гаспар Ноэ не комментировал свой визит в Россию.

Гаспара Ноэ – французский кинорежиссер аргентинского происхождения, известный провокационными и часто контроверсионными фильмами. Мировую известность приобрел во время показа фильма "Необратимость" на Каннском кинофестивале в 2002 году, где показали момент изнасилования, в котором сыграли Моника Беллуччи и Венсан Кассель. Именно из-за этой сцены около 200 зрителей кинофестиваля покинули зал во время просмотра фильма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный рэпер и фанат Путина приехал в Россию.

Также "Комментарии" писали о популярном американском актере, который дважды приезжал в Украину и собирает средства на помощь в войне против России.