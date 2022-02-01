В Тернопольской области 12-летний мальчик стал кулинарным блоггером (ВИДЕО)

Юный житель Тернопольской области, которому только 12 лет – уже новая звезда социальных сетей и известный кулинар. Юрий Потурай является автором кулинарного блога, который известен более 4 лет. Мальчик готовит разные блюда и рассказывает о рецептах их приготовления в Интернете. Об этом сообщает ТСН.

Родители блоггера – пчеловоды (фото – instagram.com/poturaiyurii)

Лучший подарок для юного кулинара – это новые сковородки. Он теперь, по своему выражению "попросил" маму из кухни. Теперь борщ в их семье готовит Юра, у него он получается вкуснее. Рецепты вкусной пищи блоггер не прячет, а дает своим друзьям из социальных сетей. Их насчитывается уже около шести тысяч.

Во время записи видеороликов он лаконично, одним предложением сообщает, как его зовут, кратко рассказывает о себе и делает анонс будущего блюда.

Юный блоггер шутя говорит, что проводит на любимой кухне лишь немного времени, потому что мать выгоняет его готовить уроки. Он уже приготовил более 300 различных блюд, но больше всего любит печь украинские пирожки.

Свой любимый луковый пирог юный повар месит с помощью комбайна, который стоит немало – 17 тысяч гривен.

Эту современную технику для кулинаров Юрий приобрел за деньги, которые дали родные и его подписчики. Часть средств перечислили поклонники его рецептов, а другую часть парень сэкономил, получив их от родителей, как подарок к праздникам. Теперь у 12-летнего повара есть мечта — собрать деньги для того, чтобы приобрести специальные насадки для этого комбайна.

Мальчик мечтает не об игрушках или современном телефоне, а о новых сковородках, которых уже пять. Говорит, чтобы емулучше подарили несколько острых ножей.

Папа и мама мальчика занимаются пчеловодством. Поэтому вкусные яства сын приносит им на пасеку. Картофель, пирожки, вкусное мясо – он всегда хочет порадовать родных людей.

Кулинарным кумиром Юры, портрет которого он нарисовал, есть Евгений Клопотенко. Ему нравится все, что он делает. Юный блоггер строит серьезные планы по обучению в столице Франции. Еще говорит, что откроет свой ресторан, свежие продукты, для которого будут поставлять его родители.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, кто вошел в топ-10 самых богатых YouTube-блоггеров в мире.





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