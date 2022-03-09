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В столице состоится акция «Свободное небо/Free Sky»

В Киеве оркестр сыграет концерт для поддержки призыва президента и народа к Западу о закрытом небе над Украиной

сегодня, 11:15
Автор:

Козлова Альбіна
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9 марта, 14-й день войны с российскими оккупантами, день рождения выдающегося украинца Тараса Шевченко. В этот день в столице состоится акция "Свободное небо/Free Sky". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В столице состоится акция «Свободное небо/Free Sky»

Фото иллюстративное / Pixabay

Во время акции оркестр "Киев-Классик" даст концерт на Майдане Независимости. Мероприятие направлено на поддержку призыва народа и президента Украины к мировым лидерам о закрытии неба над нашим государством.

В программе концерта – гимн Украины, гимн Европы и известные украинские музыкальные произведения. Дирижером симфонического оркестра "Киев-Классик" выступает артист ЮНЕСКО Герман Макаренко.

Оркестр будет исполнять:

— фрагмент балета "Лилея" украинского композитора Константина Данькевича по одноименной балладе Тараса Шевченко;

— "Казачок" из первой оперы на либретто на украинском языке "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского;

— украинскую народную песню "Ночь какая лунная";

— фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николаю Лысенко.

По словам Макаренко, музыка должна проникнуть в сердца иностранцев и политических лидеров других стран и способствовать принятию решения о закрытии неба над Украиной.

Трансляция художественной акции состоится вживую в эфире Общественного.

Как сообщал портал, спортсменам из РФ и Белоруссии хотят запретить участвовать в международных спортивных соревнованиях.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/mistecka-akciya-vilne-nebofree-sky-orkestr-kiyiv-klasik-zigr-73449
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