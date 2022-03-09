9 марта, 14-й день войны с российскими оккупантами, день рождения выдающегося украинца Тараса Шевченко. В этот день в столице состоится акция "Свободное небо/Free Sky". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.



Фото иллюстративное / Pixabay

Во время акции оркестр "Киев-Классик" даст концерт на Майдане Независимости. Мероприятие направлено на поддержку призыва народа и президента Украины к мировым лидерам о закрытии неба над нашим государством.



В программе концерта – гимн Украины, гимн Европы и известные украинские музыкальные произведения. Дирижером симфонического оркестра "Киев-Классик" выступает артист ЮНЕСКО Герман Макаренко. Оркестр будет исполнять: — фрагмент балета "Лилея" украинского композитора Константина Данькевича по одноименной балладе Тараса Шевченко; — "Казачок" из первой оперы на либретто на украинском языке "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского; — украинскую народную песню "Ночь какая лунная"; — фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николаю Лысенко. По словам Макаренко, музыка должна проникнуть в сердца иностранцев и политических лидеров других стран и способствовать принятию решения о закрытии неба над Украиной. Трансляция художественной акции состоится вживую в эфире Общественного. Как сообщал портал, спортсменам из РФ и Белоруссии хотят запретить участвовать в международных спортивных соревнованиях.

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