В столице состоится акция «Свободное небо/Free Sky»

В программе концерта – гимн Украины, гимн Европы и известные украинские музыкальные произведения. Дирижером симфонического оркестра "Киев-Классик" выступает артист ЮНЕСКО Герман Макаренко.
Оркестр будет исполнять:
— фрагмент балета "Лилея" украинского композитора Константина Данькевича по одноименной балладе Тараса Шевченко;
— "Казачок" из первой оперы на либретто на украинском языке "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского;
— украинскую народную песню "Ночь какая лунная";
— фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николаю Лысенко.
По словам Макаренко, музыка должна проникнуть в сердца иностранцев и политических лидеров других стран и способствовать принятию решения о закрытии неба над Украиной.
Трансляция художественной акции состоится вживую в эфире Общественного.
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