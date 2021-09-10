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Главная Новости Общество искусство и культура В столице отреставрируют колокольню исторического памятника
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В столице отреставрируют колокольню исторического памятника

В реставрации крайне нуждается колокольня Софийского собора Киева

сегодня, 12:42
Автор:

Лилия Боровая

Колокольня Софийского собора Киева требует неотложной реставрации. Об этом рассказал заместитель гендиректора по реставрационным работам Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко, — сообщает издание "Сегодня".

В столице отреставрируют колокольню исторического памятника

Софийский собор, фото из открытых источников

Сейчас продолжаются работы по обследованию конструкции колокольни — изучение архивов, геологические исследования. Это позволит специалистам создать оптимальный для реализации проект ремонтно-реставрационных работ колокольни Софийского собора, который является памятником архитектуры XVIII века.

Последний раз, 20 лет назад мастера осуществили ремонт фасада и позолотили купол. С тех пор никаких работ по реставрации колокольни собора, расположенного в Национальном заповеднике, не проводилось.

"В этом году по программе "Велике будівництво" выделили небольшую сумму — 2,4 млн гривен. Но этих средств достаточно, чтобы разработать комплексный проект реставрации", — отметил Вадим Кириленко.

Разработку комплексного проекта планируется завершить в 2022 году, а уже с 2023 года стартует сам процесс реставрации. По прогнозам заместителя гендиректора по реставрационным работам Национального заповедника "София Киевская", если не будет финансовых препятствий для осуществления реставрации, процесс восстановления колокольни займет два года.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Министерство культуры и информационной политики отобрало 109 объектов культурного наследия Украины, которые будут в ближайшее время отреставрированы за государственные средства в рамках программы "Большая реставрация".


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Источник: https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother/nuzhno-spasat-kupol-kolokolnyu-sofiyskogo-sobora-zhdet-remont-1573122.html
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