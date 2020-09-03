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Главная Новости Общество искусство и культура В Netflix объяснили, зачем отправляют коллегам уволенных сотрудников "посмертные" письма
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В Netflix объяснили, зачем отправляют коллегам уволенных сотрудников "посмертные" письма

Каждый раз, когда кого-то увольняют из Netflix, его коллеги получают на электронную почту новое письмо

сегодня, 10:32
Автор:

Виолетта Комаровская

В Netflix объяснили, зачем каждый раз после увольнения какого-либо сотрудника рассылают его коллегам электронные письма. Их в компании  называют не иначе как "посмертными". Но, как оказалось, это всего лишь послание с объяснением причин увольнения, рассказали изданию Business Insider бывшие работники. 

Одно из главных правил корпоративной культуры Netflix - это прозрачность и открытость. Поэтому в какой-то момент руководство решило, что нет смысла скрывать от сотрудников те или иные кадровые решения. Теперь каждый раз после увольнения сотрудника остальным коллегам рассылают соответствующее уведомление. Чтобы избежать сплетен в коллективе, им напрямую говорят из-за чего именно человеку указали на дверь. При этом ситуацию стараются описать до мельчайших подробностей. Но все же зачастую получается достаточно размытый текст без конкретики, признались инсайдеры. 

В Netflix объяснили, зачем отправляют коллегам уволенных сотрудников "посмертные" письма

Офис Netflix в Лос-Анджелесе

Всего в компании Netflix работает около 7 тысяч сотрудников. "Посмертные" письма, как их называют сами работники, получают, конечно же не все. Послания отправляют лишь в те отделы, где числился и работал уволенный человек, рассказали инсайдеры. Ну а написать его должен непосредственный руководитель работника, которому пришлось покинуть компанию. 

Стоит отметить, что в приложении Blind, где можно анонимно высказываться о своих коллегах и работодателях, около 75% работников Netflix высказались о том, что инициатива с "посмертными" письмами им нравится и она благоприятно влияет на корпоративную культуру. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Netflix открыл бесплатный доступ к нескольким фильмам.


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