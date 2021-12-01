В Лондоне коллекцию изделий Фаберже пустили с молотка

Сложно найти людей, которые хотя бы раз в своей жизни не слышали об изделиях Фаберже. Так, в Лондоне частную коллекцию произведений популярной на весь мир фирмы продали за 6,9 миллиона долларов США. Как сообщает Interfax, коллекция была собрана британским бизнесменом Гарри Вульфом и насчитывала 86 произведений искусства. Речь идет о изделиях от: камнерезных фигурок животных до ювелирных украшений. Первоначально она оценивалась в $3 – 4,3 млн.

Фаберже - фото из открытых источников

Самым дорогим реализованным предметом собрания стала мозаичная брошь из золота и платины, украшенная драгоценными камнями. Ее продали за $465 тысяч, что превысило начальную оценку более чем в четыре раза. Среди других топ-лотов – этюд земляники в стакане из горного хрусталя с украшениями из золота, эмали, нефрита, жемчуга и бриллиантов, а также фигурка глухаря из агата, украшенная золотом и драгоценными камнями. Вулф собирал эту коллекцию около 50 лет. На торги выставила семья предпринимателя после его смерти.

Напомним, жительница Великобритании имеет необычную страсть — коллекционирует яркую женскую обувь на каблуках в виде различных фигурок. Кари Волберт работает учителем и за несколько лет собрала более 500 пар на каблуках. Стоимость коллекции необычной обуви составляет более 40 000 долларов США. Женщина выделила для коллекции комнату, которая теперь заставлена разноцветными пакетами и коробками. Каждая пара уникальна, двух одинаковых в учительницы нет. Выглядит обувь причудливо, ведь вместо каблуков разнообразные фигурки — герои мультфильмов, единороги, персонажи поп-культуры, игрушки, феи, динозавры, голова Дарта Вейдера. По словам женщины, ей нравится выделяться среди других этой страстью и новой парой обуви ежедневно. Кроме того, она продолжает покупать ежемесячно одну или две пары.

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