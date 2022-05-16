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В Киеве разрешили продавать алкоголь до 22:00 – КГГА

Столичные власти заявляют, что город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы

сегодня, 12:09
Автор:

Нарожный Дмитрий
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С 16 мая в столице Украины городе Киеве продажа алкоголя разрешена с 11:00 до 22:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Киеве разрешили продавать алкоголь до 22:00 – КГГА

В Киеве спиртное можно теперь продавать до позднего вечера. Фото: Pixabay

"В Киеве с 16 мая разрешили продажу алкоголя в общепитах с 11:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, "город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса".

Перед этим алкоголь в магазинах в столице продавали с 11:00 до 16:00.

В столичной горгосадминистрации напомнили, что в Киеве и Киевской области комендантский час продолжается с 23:00 до 05:00.

При этом, метрополитен работает с 06:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:00.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения войск Российской федерации в Украину, который был осуществлен 24 февраля, во всех городах Украины был установлен так называемый "сухой закон". Однако 1 апреля в Киеве запрет на продажу алкогольных напитков был отменен, но реализация спиртного была возможна только с 11:00 до 16:00. После этого в алкогольных отделах супермаркетов столицы Украины наблюдался настоящий ажиотаж: с полок магазинов буквально исчезли водка, вино и другие алкогольные напитки.

При этом, комендантский час в Киеве с 15 мая установлен с 23:00 до 5:00. Сразу после вторжения его ввели в Черкасской, Черниговской, Ровенской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Киевской областях, а также в Киеве и городе Запорожье.

Руководство столицы призывает горожан и гостей города соблюдать комендантский час и не терять бдительности.


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Источник: https://t.me/KyivCityOfficial/3874
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