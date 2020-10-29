В Кабмине разрешили тратить деньги из коронавирусного фонда на сериалы

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Виолетта Комаровская
Деньги из коронавирусного фонда потратят на производство патриотических сериалов. Соответствующее постановление приняли в Кабинете министров Украины. Всего отечественные кинематографисты могут получить около 100 миллионов гривен, сказано в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики.
Съемки сериала. Иллюстрация: pixabay
Эту сумму необходимо потратить уже до конца этого года. Поэтому в Минкульте решили, что выделять деньги будут не только непосредственно на съемки, но и на другие этапы производства сериалов. Главное условие — они должны быть патриотическими.
О том, что деньги выделят на сериалы, было известно и ранее. Сейчас в Кабмине лишь уточнили, что использовать их можно на разных этапах кинопроизводства. Кому именно достанутся средства — пока неизвестно. Победителей определят во время конкурса, который в Минкульте планируют огласить в ближайшее время.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему не стоит смотреть много эпизодов сериала подряд.
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