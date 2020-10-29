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Главная Новости Общество искусство и культура В Кабмине разрешили тратить деньги из коронавирусного фонда на сериалы
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В Кабмине разрешили тратить деньги из коронавирусного фонда на сериалы

На создание сериалов могут потратить около 100 миллионов гривен

сегодня, 11:33
Автор:

Виолетта Комаровская

Деньги из коронавирусного фонда потратят на производство патриотических сериалов. Соответствующее постановление приняли в Кабинете министров Украины. Всего отечественные кинематографисты могут получить около 100 миллионов гривен, сказано в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики.

В Кабмине разрешили тратить деньги из коронавирусного фонда на сериалы

Съемки сериала. Иллюстрация: pixabay

Эту сумму необходимо потратить уже до конца этого года. Поэтому в Минкульте решили, что выделять деньги будут не только непосредственно на съемки, но и на другие этапы производства сериалов. Главное условие — они должны быть патриотическими.

"Таким образом мы сможем использовать 100 миллионов, которые предназначены для создания значимого контента и поддержки киноиндустрии во время коронакризиса, более эффективно", — говорится в сообщении. 

О том, что деньги выделят на сериалы, было известно и ранее. Сейчас в Кабмине лишь уточнили, что использовать их можно на разных этапах кинопроизводства. Кому именно достанутся средства — пока неизвестно. Победителей определят во время конкурса, который в Минкульте планируют огласить в ближайшее время.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему не стоит смотреть много эпизодов сериала подряд.


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