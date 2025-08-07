В Дании хотят убрать статую русалки из-за слишком большой и порнографической груди (ФОТО)

Гигантская скульптура под названием "Большая русалка" (Den Store Havfrue) вызвала волну критики из-за своих форм. Некоторые местные жители, культурные эксперты и чиновники требуют демонтажа 14-тонной статуи, называя ее "вульгарной", "порнографической" и "не вписывающейся в пространство".

Статуя "Большой русалки" в Дании. Фото из открытых источников

Скульптур Питер Бех в 2006 году создал скульптуру "Большой русалки" вдохновившись известной статуей "Русалочки" из одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена, установленной в Копенгагене. Однако, по мнению Беха, оригинальная скульптура разочаровывает туристов из-за своих размеров, поэтому он решил создать свою собственную.

Статуя русалочки в Копенгагене. Фото: pabtravel/Alamy

Однако "Большая русалка" Беха вызвала неоднозначные реакции в датском обществе. Искусствовед Матиас Кригер назвал ее "безобразной и порнографической". Теолог и колумнистка Сорин Готфредсен раскритиковала тот факт, что вид статуи, воплощающей "палкую мужскую мечту о том, как должна выглядеть женщина", безусловно, не способствует осознанию женского тела. Также многие датчане в соцсетях считали статую "вульгарной, непоэтической и непривлекательной".

Статуя большой русалки Беха. Фото: Tim Panduro / Dragoer Nyt

Сам Петер Бех не согласен с критикой. Он утверждает, что форма скульптуры явилась результатом "пропорционального" подхода к масштабу и материалу.

Статуя великой русалки в Дании

Датское дворцовое и культурное управление уже приняло решение, что скульптуру необходимо демонтировать, поскольку она не соответствует культурному и историческому контексту крепости Драгёр, где она находится. Попытка автора передать фигуру в собственность муниципалитета была отвергнута. Власти признали предложение "вежливым", но отметили, что скульптура слишком велика, чтобы ее где-то разместить.

Напомним, что это не первое путешествие скандальной "Большой Русалки". В 2006 году она впервые появилась в Копенгагене. В 2018 году была демонтирована после жалоб на "фальшивость" и "вульгарность", и лишь позже перенесена в крепость Драгёр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вандалы разрисовали русалку в Дании в цвета российского флага.