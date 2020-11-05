«Нечто нереальное»: улицу Монреаля превратили в песчаные дюны

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Светлана Шкурупий
В городе Монреаль представлен проект необычной улицы, которая с помощью арт-инсталляции превращается в песчаные дюны.
Архитектурная компания NÓS, в которой объединились профессиональные архитекторы и художники, начала вводить новшества через общие проекты. Одну из улиц Монреаля она превратила в "подвижные дюны" — иллюзорный мираж, в котором реальное и виртуальное переплетаются. Он был создан в рамках выставки под названием "От Африки до Америки: лицом к лицу с Пикассо, прошлое и настоящее".
Песчаные дюны искажают перспективу, образовывая обманчивый путь, имитирующий узоры, которые вы видите на песке в пустыне. Огромные хромированные сферы добавляют иллюзорности, и результат просто потрясающий. По мере того как человек движется, формы песка меняются местами, и земля "оживает".
Согласно заявлению, общий бюджет арт-инсталляции составил 50 000 долларов (1,4 млн гривен).
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что достопримечательности Дубая пополнились еще одним архитектурным шедевром. В октябре там открыли Музей будущего.
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