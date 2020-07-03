Украинскому дому нужна помощь: культурный центр остался без финансирования

На государственном предприятии Национальный центр делового и культурного сотрудничества Украинский дом заявили о критической ситуацией с финансированием. Об этом на своей странице в Facebook написала директор дома, призвав на помощь общественность.

По ее словам, сегодня судьба культурного центра зависит от того, как скоро будут приняты нестандартные и радикальные меры по выходу из финансовой зависимости от государства, для чего руководство разработало целую систему по спасению Украинского дома.

"Просим вашей поддержки !!! Верим, что ваши голоса в публичном пространстве помогут решить вопрос как можно быстрее. Верим в мощный потенциал Украинского Дома. Верим, что все решим вместе", - написала директор и привела шаги, которые предпринимают ее коллеги на пути к спасению госпредприятия.

1. Разработали антикризисный пошаговый план действий и соответствующую коммуникационную стратегию.

2. проанализировали и зафиксировали все возможные пути потенциальных финансовых поступлений, ежедневно работаем над ними.

3. Пригласили к сотрудничеству всех возможных заказчиков услуг и партнеров.

4. Открыли летняя площадка для работы кафе и безопасного проведения различных мероприятий на прилегающей территории - от деловых, культурно-образовательных до спортивно-игровых событий и семейного отдыха.

5. Создали новый ресторан, который предлагает современную украинскую кухню и качественные услуги.

6. Разработали и активно работаем над разветвленной онлайн-платформой (онлайн выставки "У нас все дома" и "культобъектом", проекты "Искренне. Истории о ..." и "Чисто: информационная противодействие COVID-19").

7. Поддержали ряд международных партнерских проектов - выставка Степана Рябченко Strange Time и проект Алисы Кисин Children of Vision.

8. Продолжаем работу над запланированными программами - культурных инициатив, выставочными, образовательными, молодежными и диалоговыми проэктам.

9. Планируем новые уникальные программы и проекты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минкульте не будут пересматривать размер языковых квот на телевидении, поскольку это оправдано рыночным запросом.





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