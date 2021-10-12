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Главная Новости Общество искусство и культура Украинка стала первой женщиной в Италии на должности директора театра
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Украинка стала первой женщиной в Италии на должности директора театра

Оксану Линев пригласили работать в государственном театре Болоньи

сегодня, 15:25
Автор:

Козлова Альбіна

Украинка получила предложение о работе на должности музыкального директора государственного театра в Болонье под названием Teatro Comunale Bologna. Об этом сообщила Оксана Линев в Facebook.

Украинка стала первой женщиной в Италии на должности директора театра

Украинка получила предложение о работе в Италии, фото Facebook

Такое предложение дирижеру сделали после концерта в Италии. По словам Оксаны, на эту должность впервые позвали женщину, ранее ее занимали только мужчины. Оксана Линев стала дирижером оркестра театра в Болонье.

Женщина описала Италию и город Болонью, где будет работать, как колыбель классической музыки, оперы и Ренессанса. Ведь в городе куча улиц, которые носят имена известных композиторов. Таких улиц в Болонье более полусотни. Италия связана с именами известных композиторов, дирижеров, музыкантов всех времен и народов Виллибальда Глюка, Россини, Беллини, Доницетти, Верди, Вагнера, Энрико Карузо, Артуро Тосканини, Серджио Челибидаке, Рикардо Шайи, Даниэля Гатти.

Об Оксане известно, что она родилась в семье музыкантов. Женщина получила стипендии Немецкой академической службы обменов Гете-института и фонда Оскара и Веры Риттер. Также она закончила аспирантуру Высшей школы музыки имени Карла Марии фон Вебера. Оксане Линев 43 года, она уже была главным дирижером Оперы и филармонического оркестра в Австрии. Музыкантка создала Молодежный симфонический оркестр в Украине и руководила им.

Как сообщал портал "Комментарии", в Лондонском театре выступил украинский балет. На сцене известного театра Лондона под названием Sadler's Wells выступили солисты балета Национальной оперы Украины и украинские артисты балета, которых знают в Европе и США.

Также мы писали, что умер известный британский музыкант. Известно, что Алан Ланкастер умер в возрасте 72 года и в последнее время болел рассеянным склерозом. Мужчина жил в Австралии много лет, там проживают и его родственники. После переезда в Австралию музыкант уже не гастролировал.


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Источник: https://www.facebook.com/oksana.lyniv/posts/4603978612986082
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