Ученые заявили, что наконец-то разгадали секрет календаря майя

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Моесеенко Валентина
Календарь древних людей гораздо сложнее нашей относительно простой системы дней, месяцев и лет. Он использовал непростую серию взаимосвязанных циклов, включая 260-дневное священное исчисление, известное как "цолькин", и 365-дневный светский календарь, или "хааб", пишут "Комментарии" со ссылкой на IFLScience. По данным исследователей, эти два цикла синхронизировались раз в 52 года, создавая общий календарный период, известный как календарный круг.
Исследователи наконец-то разгадали тайну календаря майя
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Исследователи давно подозревали, что этот цикл может быть связан с синодическим периодом планет, который означает продолжительность времени, необходимого каждой планете, чтобы вернуться в то же положение, которое она занимает, если смотреть с Земли. Меркурий, например, имеет синодический период 117 дней, идеально вписывающийся в 819, если умножить на семь.
Однако неразбериха сохранилась, поскольку синодические периоды ни одной из других планет нельзя умножить на 819. В своем новом исследовании ученые отмечают, что 20 циклов по 819 дней дают в общей сложности 16 380 дней, что составляет примерно 45 лет, и их можно аккуратно разделить, чтобы они соответствовали синодическому периоду каждой планеты.
Как писали "Комментарии", около полутора лет назад в Мексике археологи нашли сотни артефактов майя.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что
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