Ученые заявили, что наконец-то разгадали секрет календаря майя

Календарь древних людей гораздо сложнее нашей относительно простой системы дней, месяцев и лет. Он использовал непростую серию взаимосвязанных циклов, включая 260-дневное священное исчисление, известное как "цолькин", и 365-дневный светский календарь, или "хааб", пишут "Комментарии" со ссылкой на IFLScience. По данным исследователей, эти два цикла синхронизировались раз в 52 года, создавая общий календарный период, известный как календарный круг.

Исследователи наконец-то разгадали тайну календаря майя

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"Однако надписи, найденные на разных памятниках майя, описывают еще один 819-дневный цикл. Анализ этих глифических текстов показал, что каждая дата в нем связана с одной из четырех сторон света, а это значит, что для завершения всего цикла требуется четыре этапа по 819 дней – около девяти лет", — объясняют ученые.

Исследователи давно подозревали, что этот цикл может быть связан с синодическим периодом планет, который означает продолжительность времени, необходимого каждой планете, чтобы вернуться в то же положение, которое она занимает, если смотреть с Земли. Меркурий, например, имеет синодический период 117 дней, идеально вписывающийся в 819, если умножить на семь.

Однако неразбериха сохранилась, поскольку синодические периоды ни одной из других планет нельзя умножить на 819. В своем новом исследовании ученые отмечают, что 20 циклов по 819 дней дают в общей сложности 16 380 дней, что составляет примерно 45 лет, и их можно аккуратно разделить, чтобы они соответствовали синодическому периоду каждой планеты.

"Вместо того чтобы ограничивать свое внимание любой одной планетой, астрономы майя, создавшие 819-дневный подсчет, предусмотрели его как большую календарную систему, которую можно было бы использовать для предсказания синодических периодов всех видимых планет, а также точек соразмерности с их циклами. в Цолькине и Календарном раунде", – заключают исследователи.

Как писали "Комментарии", около полутора лет назад в Мексике археологи нашли сотни артефактов майя.

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