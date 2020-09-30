ТОП-20 невероятных фотографий, воссозданных из семейных архивов

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Таисия Ерохина
В Сети набирает популярность тенденция повторять старые снимки в стиле "тогда
и сейчас". Воссозданные из семейных архивов фотографии опубликовало
издание Bored Panda.
Как рассказал фотограф Доминик Сберна, воссоздание семейных фотографий
популярно, потому что людям нравятся снимки, сделанные тогда и сейчас. Согласитесь,
забавно видеть, как уже взрослый человек повторяет ситуацию из своего детства.
Иногда это смотрится неуместно, поэтому фото выходят довольно веселыми. Кроме
того, те и полученные кадры вызывают целую гамму приятных чувств и освежают
воспоминания.
Фотограф говорит, что важно при воссоздании фотографий занять правильные
позы и выбрать верный ракурс съемки. Не стоит забывать о подборе одежды и
антуража.
Сберна считает, что нужно распечатывать фотографии и хранить их физические копии, чтобы можно было передать будущим поколениям.
Ранее "Комментарии" писали об удивительной истории, как шотландский сварщик
и боснийская кошка стали случайно путешествовать по миру. Фото
этой парочки взорвали Сеть.
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