ТОП-20 невероятных фотографий, воссозданных из семейных архивов

В Сети набирает популярность тенденция повторять старые снимки в стиле "тогда и сейчас". Воссозданные из семейных архивов фотографии опубликовало издание Bored Panda.

Как рассказал фотограф Доминик Сберна, воссоздание семейных фотографий популярно, потому что людям нравятся снимки, сделанные тогда и сейчас. Согласитесь, забавно видеть, как уже взрослый человек повторяет ситуацию из своего детства. Иногда это смотрится неуместно, поэтому фото выходят довольно веселыми. Кроме того, те и полученные кадры вызывают целую гамму приятных чувств и освежают воспоминания.

Фотограф говорит, что важно при воссоздании фотографий занять правильные позы и выбрать верный ракурс съемки. Не стоит забывать о подборе одежды и антуража.

Сберна считает, что нужно распечатывать фотографии и хранить их физические копии, чтобы можно было передать будущим поколениям.

Ранее "Комментарии" писали об удивительной истории, как шотландский сварщик и боснийская кошка стали случайно путешествовать по миру. Фото этой парочки взорвали Сеть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!