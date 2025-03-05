Стало известно, сколько мужчин уехало из Украины и не вернулось за справками Минкультуры

Первая заместитель министра культуры Галина Григоренко заявила, что в 2024 году 579 мужчин не вернулись в Украину после того, как уехали за границу с помощью писем содействия Министерства культуры и стратегических коммуникаций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Выезд за границу. Фото из открытых источников

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Галина Григоренко рассказала об инцидентах с невозвращением мужчин, пересекших границу благодаря справке из Минкультуры

"По состоянию на сегодняшний день у нас есть официальное письмо от Государственной пограничной службы, что по письмам-содействия от Министерства культуры за 2024 год не вернулось 579 мужчин", — сказала Григоренко.

В октябре 2024 года глава Минкультуры Николай Точицкий рассказал, что не возвращается каждый 5-й деятель культуры из выезжающих за границу за разрешением ведомства.

В конце февраля Минкультуры сообщило о введении изменений по выдаче писем для пересечения государственной границы для художников и медийщиков. 4 марта Кабмин обновил правила, в частности, подача документов должна происходить за 15 дней до выезда, а максимальный срок пребывания ограничивается 60 днями. Кроме того, юридические лица должны иметь статус критичности, а ФЛП могут подать документы на выезд, если они были зарегистрированы и проводили свою деятельность не менее трех лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько спортсменов и тренеров просрочили сроки пребывания за границей.

Также "Комментарии" писали, что ГНСУ обновила правила пересечения границы для мужчин.