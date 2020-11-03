Современная алхимия: миллионер придумал, как создавать бриллианты из воздуха

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Любовь Блажко
Мультимиллионер Дэйл Винс, который живет в Британии, нашел оригинальный способ, как можно позаботиться о нашей экологии. Так, он решился создавать бриллианты прямо из воздуха.
Миллионер придумал, как создавать бриллианты из воздуха. Фото: unsplash
Винс рассказывает, что новое изобретение будет состоять из воды, энергии и углерода – тех самых составляющих, что и в натуральных камнях. Вода для этого будет использоваться дождевая, энергия – от ветра и солнца, а углерод, соответственно, получат из атмосферы.
Таким необычным способом производства бриллиантов Дэйл намерен сберечь экологию нашей планеты. Ведь благодаря этому можно значительно снизить углеродный след в алмазодобывающей промышленности.
Известно, что бизнесмен создал компанию Sky Diamonds, которая и будет заниматься созданием невероятного изобретения в британском Глостершире.
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