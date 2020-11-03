Современная алхимия: миллионер придумал, как создавать бриллианты из воздуха

Мультимиллионер Дэйл Винс, который живет в Британии, нашел оригинальный способ, как можно позаботиться о нашей экологии. Так, он решился создавать бриллианты прямо из воздуха.

Миллионер придумал, как создавать бриллианты из воздуха. Фото: unsplash

Винс рассказывает, что новое изобретение будет состоять из воды, энергии и углерода – тех самых составляющих, что и в натуральных камнях. Вода для этого будет использоваться дождевая, энергия – от ветра и солнца, а углерод, соответственно, получат из атмосферы.

Таким необычным способом производства бриллиантов Дэйл намерен сберечь экологию нашей планеты. Ведь благодаря этому можно значительно снизить углеродный след в алмазодобывающей промышленности.

Известно, что бизнесмен создал компанию Sky Diamonds, которая и будет заниматься созданием невероятного изобретения в британском Глостершире.

"Производить бриллианты из воздуха, которым мы дышим, это волшебная идея. Это современная алхимия. Нам не придется выкапывать землю, мы сможем добывать их с неба", — поделился мультимиллионер.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, ювелир создал кольцо с рекордным количеством бриллиантов. На подобный творческий эксперимент его вдохновил редкий цветок, который растет в Гималаях, и также обладает целебными свойствами. Так, автор уникальной работы решил воссоздать это творение природы, изобразив его в золоте и множестве бриллиантов.

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