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Главная Новости Общество искусство и культура Современная алхимия: миллионер придумал, как создавать бриллианты из воздуха
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Современная алхимия: миллионер придумал, как создавать бриллианты из воздуха

Миллионер Дейл Винс разработал уникальную технологию производства алмазов

сегодня, 14:27
Автор:

Любовь Блажко

Мультимиллионер Дэйл Винс, который живет в Британии, нашел оригинальный способ, как можно позаботиться о нашей экологии. Так, он решился создавать бриллианты прямо из воздуха.

Современная алхимия: миллионер придумал, как создавать бриллианты из воздуха

Миллионер придумал, как создавать бриллианты из воздуха. Фото: unsplash

Винс рассказывает, что новое изобретение будет состоять из воды, энергии и углерода – тех самых составляющих, что и в натуральных камнях. Вода для этого будет использоваться дождевая, энергия – от ветра и солнца, а углерод, соответственно, получат из атмосферы. 

Таким необычным способом производства бриллиантов Дэйл намерен сберечь экологию нашей планеты. Ведь благодаря этому можно значительно снизить углеродный след в алмазодобывающей промышленности. 

Известно, что бизнесмен создал компанию Sky Diamonds, которая и будет заниматься созданием невероятного изобретения в британском Глостершире. 

"Производить бриллианты из воздуха, которым мы дышим, это волшебная идея. Это современная алхимия. Нам не придется выкапывать землю, мы сможем добывать их с неба", — поделился мультимиллионер. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ювелир создал кольцо с рекордным количеством бриллиантов. На подобный творческий эксперимент его вдохновил редкий цветок, который растет в Гималаях, и также обладает целебными свойствами. Так, автор уникальной работы решил воссоздать это творение природы, изобразив его в золоте и множестве бриллиантов. 


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Источник: https://lux.fm/ru/millioner-pridumal-kak-proizvodit-brillianty-iz-vozduha-chto-ne-otlichayutsya-ot-nastoyashchih_n100971
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