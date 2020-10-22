Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

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Татьяна Веремеева
Бывший
сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил постоянное
место жительства в России, сообщил "РИА Новости" его адвокат
Анатолий Кучерена, передает CNN.
По словам адвоката, Сноуден запросил продление разрешения на три года этой весной,
поскольку оно должно было истечь в апреле 2020 года, но процедура застопорилась
из-за пандемии коронавируса.
37-летний Эдвард Сноуден обвиняется в шпионаже и хищении государственной собственности в
США и за утечку в СМИ информации об американской разведке и программе массовой
слежки. Он жил
в изгнании в Москве после того, как первоначально отправился в Гонконг после публичного
раскрытия секретной информации в 2013 году.
Российское
правительство предоставило ему убежище и продлило вид на жительство в 2017 году
до 2020 года.
В
2016 году Конгресс США опубликовал доклад, в котором говорится, что Сноуден был
в контакте с российскими разведчиками с момента своего прибытия в Россию, но Сноуден
опроверг это
утверждение. В интервью в сентябре прошлого
года он заявил, что готов вернуться в США, если ему будет гарантирован
справедливый суд.
Ранее "Комментарии" писали, что Сноуден
рассказал о тайной свадьбе в России.
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