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Главная Новости Общество искусство и культура Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
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Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Сноуден сможет остаться жить в РФ

сегодня, 20:06
Автор:

Татьяна Веремеева

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил постоянное место жительства в России, сообщил "РИА Новости" его адвокат Анатолий Кучерена, передает CNN.

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

По словам адвоката, Сноуден запросил продление разрешения на три года этой весной, поскольку оно должно было истечь в апреле 2020 года, но процедура застопорилась из-за пандемии коронавируса.

37-летний Эдвард Сноуден обвиняется в шпионаже и хищении государственной собственности в США и за утечку в СМИ информации об американской разведке и программе массовой слежки. Он жил в изгнании в Москве после того, как первоначально отправился в Гонконг после публичного раскрытия секретной информации в 2013 году.

Российское правительство предоставило ему убежище и продлило вид на жительство в 2017 году до 2020 года.

В 2016 году Конгресс США опубликовал доклад, в котором говорится, что Сноуден был в контакте с российскими разведчиками с момента своего прибытия в Россию, но Сноуден опроверг это утверждение. В интервью в сентябре прошлого года он заявил, что готов вернуться в США, если ему будет гарантирован справедливый суд.

Ранее "Комментарии" писали, что Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России.


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