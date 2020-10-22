Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил постоянное место жительства в России, сообщил "РИА Новости" его адвокат Анатолий Кучерена, передает CNN.



По словам адвоката, Сноуден запросил продление разрешения на три года этой весной, поскольку оно должно было истечь в апреле 2020 года, но процедура застопорилась из-за пандемии коронавируса.

37-летний Эдвард Сноуден обвиняется в шпионаже и хищении государственной собственности в США и за утечку в СМИ информации об американской разведке и программе массовой слежки. Он жил в изгнании в Москве после того, как первоначально отправился в Гонконг после публичного раскрытия секретной информации в 2013 году.

Российское правительство предоставило ему убежище и продлило вид на жительство в 2017 году до 2020 года.

В 2016 году Конгресс США опубликовал доклад, в котором говорится, что Сноуден был в контакте с российскими разведчиками с момента своего прибытия в Россию, но Сноуден опроверг это утверждение. В интервью в сентябре прошлого года он заявил, что готов вернуться в США, если ему будет гарантирован справедливый суд.

Ранее "Комментарии" писали, что Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России.

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