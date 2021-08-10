Скандал в университете имени Карпенко-Карого: Министерство культуры инициирует служебное расследование

Вокруг одного из преподавателей Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого 75-летнего советского актера Владимира Талашко вспыхнул скандал. Причиной стали опубликованные сценаристом Богданом Панкрухиным в Facebook истории бывших студенток, которых преподаватель приглашал к себе в гости. В посте есть две истории о примерах неправомерного поведения преподавателя в отношении студентов. Об этом сообщает УНИАН.

В Министерстве обеспокоены обвинениями в адрес преподавателя, фото из открытых источников

На разгоревшийся скандал уже отреагировали в министерстве. Там пообещали начать служебное расследование. Об этом стало известно из официальной страницы ведомства в Facebook.

"Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении в отношении бывших студенток. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов", — говорится в сообщении.

Как написал Богдан Панкрухин в посте, девушки набрались смелости заговорить о домогательствах после того, как была опубликована статья о харасменте к студенткам со стороны покойного народного украинского артиста Давида Бабаева. Автор поста также добавил, что в соцсетях ему написало немало граждан. Все они рассказывали о том, что бывший актер "постоянно позволяет себе домогаться не только к студенткам, но и к абитуриенткам, которые окончили школу".

В истории Юлии Владимир Талашко встретил ее с поезда и отвез к себе домой. Сначала интересовался программой абитуриентки, затем предлагал фотографироваться, дальше начал целовать. На тот момент девушке было 15 лет. Она выкрутилась из ситуации и сбежала из квартиры Талашко.



В другой истории Виктории преподаватель предложил абитуриентке подвезти ее до метро, но привез к себе домой. Девушке тогда было 18 лет. По ее словам, он также предлагал фотографироваться, потом начал обнимать и целовать. Девушке удалось вовремя уйти.



Как видно из этих двух историй, всем девушкам Талашко предлагал помощь, апеллируя к тому факту, что он — народный артист и всех знает в университете.



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