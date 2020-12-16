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Синоптики дали прогноз на 16 декабря

День пройдет без ледяных дождей, лишь на крайнем востоке страны ожидается снег и мокрый снег с гололедом

сегодня, 06:40
Автор:

Ольга Чародий

В Украине в понедельник, 16 декабря, будет царить не по-зимнему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз на 16 декабря

ФОТО: Из открытых источников

"16 декабря в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь", — говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, западный, со скоростью 7-12 м / с. В Карпатах местами ожидаются порывы 15-20 м / с.

Температура установится на уровне 5-10 градусов тепла, в южной части и на Прикарпатье – до 13 градусов тепла.

Температура воздуха будет колебаться преимущественно около нуля, на западе и юге Украины +2 — +6 градусов, на востоке -1 -3 градуса.

 Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

 Напомним, "Комментарии" писали, что  Украина еще побудет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier и осадков не ожидается. В большинстве областей будет прохладная и морозная погода. Но уже на этой неделе температура воздуха во многих регионах страны пойдет вверх. Синоптик сообщила, что в столице в среду еще будет холодно — до 4 градусов мороза. И уже 10-го декабря в Киеве начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до нуля или даже до 1 градуса мороза.

На севере Украины синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого снега на дорогах. Воздух там прогреется до -1...+1 градуса. На юге небо покроется облаками и будет мрачным весь день. Там столбики термометров максимально покажут плюсовую температуру. Также  будет скользко  на дорогах. 


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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