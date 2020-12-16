Синоптики дали прогноз на 16 декабря

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Ольга Чародий
В Украине в понедельник, 16 декабря, будет царить не
по-зимнему теплая и сухая погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
ФОТО: Из открытых источников
"16 декабря в Украине без осадков, лишь ночью в
восточных областях небольшой дождь", — говорится в сообщении.
Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, западный, со
скоростью 7-12 м / с. В Карпатах местами ожидаются порывы 15-20 м / с.
Температура установится на уровне 5-10 градусов тепла, в
южной части и на Прикарпатье – до 13 градусов тепла.
Температура воздуха будет колебаться преимущественно около
нуля, на западе и юге Украины +2 — +6 градусов, на востоке -1 -3 градуса.
Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в
Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и
Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам,
ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.
На севере Украины синоптики прогнозируют замерзание дождя и мокрого снега на дорогах. Воздух там прогреется до -1...+1 градуса. На юге небо покроется облаками и будет мрачным весь день. Там столбики термометров максимально покажут плюсовую температуру. Также будет скользко на дорогах.
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