Сила духа через искусство: Александр Свищев и Владимир Козюк представили проект «Молитва за Украину»

При поддержке известного львовского бизнесмена и мецената Александра Свищева в Трапезной палате Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" открылся художественно-просветительский проект народного художника Украины Владимира Козюка "Молитва за Украину".

Александр Свищев - известный инвестор и меценат

Традиции меценатства в Украине имеют глубокие исторические корни. И сегодня, как и столетие назад, находятся неравнодушные украинцы, готовые вкладывать свои средства в развитие страны. Их благотворительные взносы являются важным дополнением к государственной поддержке во многих сферах жизни.





Продолжая славные традиции украинского меценатства, Александр Свищев сегодня является одним из его самых ярких представителей. Его поддержка таких масштабных проектов, как "Молитва за Украину" является важным вкладом в сохранение культурного наследия Украины и укрепление национального единства.

Образ "Украинской мадонны" является центральной темой выставки, который олицетворяет не только Божью Матерь, но и всех украинских женщин-матерей, события, которые сегодня происходят в Украине, войну, страдания и веру в Победу.

"Молитва за Украину" — это новый шаг художественного направления "Искусство через осознание". А сюжеты картин не просто прообразы сегодняшней Украины, но и вера в лучшее будущее.

Александр Свищев отметил: "Глубокий философский подтекст проекта, основанного народным художником Украины Владимиром Козюком, имеет исключительное значение для современной украинской культуры. Этот проект является мощным напоминанием о несокрушимом духе украинцев, которые, даже в самые сложные времена, выбирают путь служения своему государству, поддержки защитников и создания будущего".

Сейчас Украина нуждается в радикальной трансформации своего имиджа на мировой арене, отметили авторы проекта. Важно показать, что мы не только страна, которая отстаивает свою свободу, но и государство с многовековой историей и уникальной культурой. Именно через искусство мы можем продемонстрировать миру всю глубину и богатство нашей государственности.

"Проект Владимира Козюка — это мощный месседж о силе украинского духа и важности искусства во времена испытаний", — добавил Александр Юрьевич Свищев.

В прошлом году меценат поддержал проект "Украина сквозь века" — яркую художественную выставку, которую открыли по случаю Дня Независимости Украины в Национальном заповеднике "София Киевская". Ее особенность в том, что зрителям было представлено семь картин, которые олицетворяют регионы Украины, их история через образ юной девушки, окруженной важнейшими историческими и художественными артефактами региона.

"Александр Свищев, современный украинский меценат, продолжает традиции своих предшественников, поддерживая искусство и культуру в трудные времена. Его вклад в проекты, такие как "Молитва за Украину" и "Украина сквозь века" сделал эти проекты возможными. Проекты стали символом единения и поддержки украинского народа в борьбе за независимость. Они являются визитной карточкой страны, и уже в ближайшее время будут представлены во многих странах Европы", — рассказал народный художник Украины Владимир Козюк.

Проекты, которыми занимается Александр Свищев имеют большой социальный резонанс. Они наглядно демонстрируют, что украинцы являются несокрушимым народом, который сплотился вокруг общих ценностей: служения Родине, помощи тем, кто в этом нуждается, и веры в лучшее будущее.