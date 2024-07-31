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Сила духа через искусство: Александр Свищев и Владимир Козюк представили проект «Молитва за Украину»

Александр Свищев - бизнесмен и меценат поддержал культурно-просветительский проект народного художника Украины Владимира Козюка «Молитва за Украину», который рассказывает о войне, страданиях и вере в Победу

сегодня, 17:53
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Черновалова Кристина

При поддержке известного львовского бизнесмена и мецената Александра Свищева в Трапезной палате Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" открылся художественно-просветительский проект народного художника Украины Владимира Козюка "Молитва за Украину".

Сила духа через искусство: Александр Свищев и Владимир Козюк представили проект «Молитва за Украину»

Александр Свищев - известный инвестор и меценат

Традиции меценатства в Украине имеют глубокие исторические корни. И сегодня, как и столетие назад, находятся неравнодушные украинцы, готовые вкладывать свои средства в развитие страны. Их благотворительные взносы являются важным дополнением к государственной поддержке во многих сферах жизни.

Сила духа через искусство: Александр Свищев и Владимир Козюк представили проект «Молитва за Украину» - фото 2

Продолжая славные традиции украинского меценатства, Александр Свищев сегодня является одним из его самых ярких представителей. Его поддержка таких масштабных проектов, как "Молитва за Украину" является важным вкладом в сохранение культурного наследия Украины и укрепление национального единства.

Образ "Украинской мадонны" является центральной темой выставки, который олицетворяет не только Божью Матерь, но и всех украинских женщин-матерей, события, которые сегодня происходят в Украине, войну, страдания и веру в Победу.

"Молитва за Украину" — это новый шаг художественного направления "Искусство через осознание". А сюжеты картин не просто прообразы сегодняшней Украины, но и вера в лучшее будущее.

Александр Свищев отметил: "Глубокий философский подтекст проекта, основанного народным художником Украины Владимиром Козюком, имеет исключительное значение для современной украинской культуры. Этот проект является мощным напоминанием о несокрушимом духе украинцев, которые, даже в самые сложные времена, выбирают путь служения своему государству, поддержки защитников и создания будущего".

Сила духа через искусство: Александр Свищев и Владимир Козюк представили проект «Молитва за Украину» - фото 3

Сейчас Украина нуждается в радикальной трансформации своего имиджа на мировой арене, отметили авторы проекта. Важно показать, что мы не только страна, которая отстаивает свою свободу, но и государство с многовековой историей и уникальной культурой. Именно через искусство мы можем продемонстрировать миру всю глубину и богатство нашей государственности.

"Проект Владимира Козюка — это мощный месседж о силе украинского духа и важности искусства во времена испытаний", — добавил Александр Юрьевич Свищев.

В прошлом году меценат поддержал проект "Украина сквозь века" — яркую художественную выставку, которую открыли по случаю Дня Независимости Украины в Национальном заповеднике "София Киевская". Ее особенность в том, что зрителям было представлено семь картин, которые олицетворяют регионы Украины, их история через образ юной девушки, окруженной важнейшими историческими и художественными артефактами региона.

"Александр Свищев, современный украинский меценат, продолжает традиции своих предшественников, поддерживая искусство и культуру в трудные времена. Его вклад в проекты, такие как "Молитва за Украину" и "Украина сквозь века" сделал эти проекты возможными. Проекты стали символом единения и поддержки украинского народа в борьбе за независимость. Они являются визитной карточкой страны, и уже в ближайшее время будут представлены во многих странах Европы", — рассказал народный художник Украины Владимир Козюк.

Проекты, которыми занимается Александр Свищев имеют большой социальный резонанс. Они наглядно демонстрируют, что украинцы являются несокрушимым народом, который сплотился вокруг общих ценностей: служения Родине, помощи тем, кто в этом нуждается, и веры в лучшее будущее.



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