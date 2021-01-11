Сеть супермаркетов Novus попала в очередной крупный скандал, - СМИ

По информации журналистов издания Знай.юа, среди предположительных владельцев сети находится также компания StolitsaGrouр, которая якобы принадлежит Владе Молчановой.

Фото: znaj.ua

Благодаря журналистскому расследованию, в декабре 2019 года стало известно о том, что крупная сеть супермаркетов Novus до сих пор продолжает работу в оккупированном Крыму в нарушение санкций Евросоюза. В компании это объяснили тем, что "бизнес должен быть вне политики".

Как сообщают журналисты Знай.юа, среди владельцев сети, кроме бизнесмена Раймондас Туменаса, якобы находится компания StolitsaGrouр Влады Молчановой.

На официальном сайте компании StolitsaGrouр значиться "партнером NOVUS в сфере девелопмента". Но, как утверждают журналисты, связь между StolitsaGrouр и крымскими магазинами NOVUS прослеживается, если учесть тот факт, что мужем Влады Молчановой является бывший министр юстиции Крыма.





Как ранее сообщали "Комментарии", с отрудники владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой с помощью нотариуса Нино Барамии переоформили компанию, которой принадлежит "РСХП "Столичный" (одноименный рынок).

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