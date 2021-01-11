kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.01.2021

BTC/USD

33408.75

ETH/USD

1017.62

LTC/USD

128.02

НБУ 11.01.2021

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

34.65

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Сеть супермаркетов Novus попала в очередной крупный скандал, - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сеть супермаркетов Novus попала в очередной крупный скандал, - СМИ

Благодаря журналистскому расследованию, в декабре 2019 года стало известно о том, что крупная сеть супермаркетов Novus до сих пор продолжает работу в оккупированном Крыму

сегодня, 21:12
Автор:

Станислав Молчанов

По информации журналистов издания Знай.юа, среди предположительных владельцев сети находится также компания StolitsaGrouр, которая якобы принадлежит Владе Молчановой.

Сеть супермаркетов Novus попала в очередной крупный скандал, - СМИ

Фото: znaj.ua

Благодаря журналистскому расследованию, в декабре 2019 года стало известно о том, что крупная сеть супермаркетов Novus до сих пор продолжает работу в оккупированном Крыму в нарушение санкций Евросоюза. В компании это объяснили тем, что "бизнес должен быть вне политики".

Как сообщают журналисты Знай.юа, среди владельцев сети, кроме бизнесмена Раймондас Туменаса, якобы находится компания StolitsaGrouр Влады Молчановой.

На официальном сайте компании StolitsaGrouр значиться "партнером NOVUS в сфере девелопмента". Но, как утверждают журналисты,  связь между StolitsaGrouр и крымскими магазинами NOVUS прослеживается, если учесть тот факт, что мужем Влады Молчановой является бывший министр юстиции Крыма.

Сеть супермаркетов Novus попала в очередной крупный скандал, - СМИ - фото 2

Как ранее сообщали "Комментарии", сотрудники владелицы застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой с помощью нотариуса Нино Барамии переоформили компанию, которой принадлежит "РСХП "Столичный" (одноименный рынок).




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.znaj.ua/ru/361593-zmi-vlasniki-reyderi-i-robota-v-krimu-merezha-supermarketiv-novus-potrapila-v-chergoviy-velikiy-skandal
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ