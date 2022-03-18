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Самые богатые украинцы: как они помогают населению во время войны

Фонд Новинского и Ахметова помогают украинским беженцам, терробороне и военным

сегодня, 18:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Идут 23 сутки героического противостояния украинского народа российским оккупантам. Все граждане сплочились для помощи беженцам, военным, территориальной обороне. Украинский бизнес мелкий, средний и большой тоже не остается в стороне. Как помогают фонды миллиардеров Вадима Новинского и Рината Ахметова переселенцам и пострадавшим от боевых действий.

Самые богатые украинцы: как они помогают населению во время войны

Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Фонд Вадима Новинского помогает беженцам и оказавшимся в окружении городам. В частности, закупается топливо для эвакуационных автобусов, организуется передача и доставка продуктов питания, медикаментов, размещения беженцев из Мариуполя. На эти нужды уже потрачено более 25 млн грн. Фонд направил 3 млн. грн на организацию гуманитарной помощи жителям Харьковской области. На призыв городских властей Запорожья о предоставлении финансовой помощи для закупки бронежилеты, касок и аптечек для подразделений территориальной обороны выделено 500 тысяч долларов, что позволило достичь целевой суммы — $1,15 млн. На эти деньги закупят 1000 бронежилетов, 1000 шлемов, 1000 стандарта НАТО.

Кроме того, закуплено оборудование для запорожских больниц на сумму около 15 млн грн. На приобретение товаров медицинского назначения для Днепропетровской области из-за волонтерских структур выделили 500 тысяч долларов.

Сначала широкомасштабного российского вторжения Фонд Вадима Новинского зарезервировал 150 млн гривен на помощь Украине, сейчас увеличена сумма резервов до 250 млн грн и в дальнейшем будет увеличиваться.

В частности, фонд предоставил средства на закупку продуктов и предметов первой необходимости для беженцев, прибывших в Черновицкую область. Гуманитарная помощь распределяется вместе с Украинской православной церковью. На эти нужды Фонд выделил на прошлой неделе более 10 млн гривен.

Помогают военным, терробороне и беженцам и отечественные бизнесы. Группа компаний Верес производит консервы и составляющие сухих пайков для нужд ВСУ и терробороны во всех областях. Газодобывающая группа Smart Energy передала на военные нужды и обеспечение эвакуации людей 43 тонны дизтоплива, помогла обустроить блок-посты и закупила экипировку для подразделений терробороны в Харьковской области, передала для них пять автомобилей, еще пять квадроциклов предоставила для терробороны столицы. Запорожский "Смарт Гранит" передал более 1000 тонн отсева и камня БУТ, технику для строительства защитных сооружений в городах. Наваль Парк с Николаева передал бойцам медикаменты и санитарные аптечки.

Благотворительный фонд Рината Ахметова расширил действие программы "Ринат Ахметов. Спасение жизней – "Реабилитация раненых детей" на все регионы Украины. Для помощи стране были объединены ресурсы Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер" и другие активы SCM.

Кроме всего прочего, Фонд предоставляет самые необходимые вещи, лекарства и продукты для 500 детей, эвакуированных из интернатов Донецкой и Запорожской областей, помощь больницам столицы, Харькова, Днепра и Запорожья, Донецкой области в виде медикаментов, контейнеров для сбора донорской крови, медицинских средств, лекарственных препаратов.

За 23 суток войны Фонд Рината Ахметова передал более 100 тысяч продуктовых наборов выживания в Донецкую, Запорожскую области, и другие регионы, где ситуация является наиболее сложной, 100 тысяч наборов Фонд передал городу Киеву и области. 16 марта было предоставлено около 1 500 продуктовых наборов Киевской ОГА, из них 300 – для Киевской областной клинической больницы. Продуктовые наборы и гуманитарную помощь получают прибывшие в Запорожье беженцы из Мариуполя. Также продуктовые наборы были отправлены в Покровск и Доброполье, Краматорск.

Впрочем, это далеко не вся помощь, которую бизнесмены оказывают населению и военным.

Как сообщал портал, какова ситуация с обеспечением переселенцев в Кировоградской и Винницкой областях.


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Источник: https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/ https://www.facebook.com/pokrovambf/
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