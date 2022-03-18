Самые богатые украинцы: как они помогают населению во время войны

Идут 23 сутки героического противостояния украинского народа российским оккупантам. Все граждане сплочились для помощи беженцам, военным, территориальной обороне. Украинский бизнес мелкий, средний и большой тоже не остается в стороне. Как помогают фонды миллиардеров Вадима Новинского и Рината Ахметова переселенцам и пострадавшим от боевых действий.



Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Фонд Вадима Новинского помогает беженцам и оказавшимся в окружении городам. В частности, закупается топливо для эвакуационных автобусов, организуется передача и доставка продуктов питания, медикаментов, размещения беженцев из Мариуполя. На эти нужды уже потрачено более 25 млн грн. Фонд направил 3 млн. грн на организацию гуманитарной помощи жителям Харьковской области. На призыв городских властей Запорожья о предоставлении финансовой помощи для закупки бронежилеты, касок и аптечек для подразделений территориальной обороны выделено 500 тысяч долларов, что позволило достичь целевой суммы — $1,15 млн. На эти деньги закупят 1000 бронежилетов, 1000 шлемов, 1000 стандарта НАТО.

Кроме того, закуплено оборудование для запорожских больниц на сумму около 15 млн грн. На приобретение товаров медицинского назначения для Днепропетровской области из-за волонтерских структур выделили 500 тысяч долларов.

Сначала широкомасштабного российского вторжения Фонд Вадима Новинского зарезервировал 150 млн гривен на помощь Украине, сейчас увеличена сумма резервов до 250 млн грн и в дальнейшем будет увеличиваться.