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Главная Новости Общество искусство и культура Пять привычек украинцев, которых не понимают иностранцы
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Пять привычек украинцев, которых не понимают иностранцы

У украинцев, как и у каждой другой нации, есть свои привычки

сегодня, 16:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Привычки могут многое рассказать о человеке и даже о его национальной принадлежности. Некоторые из них довольно странные и вызывают недоумение у иностранцев. 

Пять привычек украинцев, которых не понимают иностранцы

фото: Search

Тапочки

В Украине каждому гостю, который заходит в дом, предлагают тапочки. И для нас это знак внимания и заботы. Но жителям других стран эта привычка не понятна, потому что они ходят в доме обутыми, в частности американцы. Это связано с тем, что у них чистые дороги и они могут неделями не чистить свои ботинки.

Мытье посуды под проточной водой

Многие жители европейских стран не моют грязную посуду под проточной водой, потому что считают это расточительством. Они закрывают отверстие в раковине, набирают воду, и так перемывают тарелки, вилки и другие кухонные принадлежности.

Вера в приметы

Большинство украинцев верят в различные приметы, причем с раннего детства. Но европейцы не такие суеверные, поэтому им сложно это понять.

Отсутствие сортировки мусора

Европейцы уже давно перешли на раздельный сбор мусора, а у нас эта привычка только начинает приживаться. Их удивляет, когда мы все отходы сбрасываем в один пакет.  

Отсутствие окон в санузле

Практически во всех европейских ванных комнатах есть окно и биде. Таким образом европейцы экономят свет и воду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки делают успешные люди перед сном. 


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Источник: https://idea.24tv.ua/ru/7-privychek-ukraincev-kotorye-udivljajut-zhitelej-poslednie-novosti_n1468441
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