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Главная Новости Общество искусство и культура Приквел "Пролетая над гнездом кукушки": Netflix представил трейлер нового сериала
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Приквел "Пролетая над гнездом кукушки": Netflix представил трейлер нового сериала

Многосерийный фильм "Сестра Рэтчед", предваряющий события, описанные в знаменитой картине с Джеком Николсоном, готовится к мировой премьере

5 августа 2020, 20:36
Автор:

Екатерина Белоброва
Приквел "Пролетая над гнездом кукушки": Netflix представил трейлер нового сериала

Героиня Сары Полсон в кадре сериала "Сестра Рэтчед"

Netflix представил первый трейлер к своему новому сериалу "Сестра Рэтчед", который расскажет о событиях в психиатрической клинике под управлением коварной медсестры. Режиссерами картины стали Райан Мерфи и Иэн Бреннан, а главную роль исполнит блистательная Сара Полсон. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно сюжету, Милдред Рэтчед приезжает в Северную Калифорнию для работы в психушке. Там будут проводиться эксперименты над сознанием людей. А вот сама Рэтчед должна будет "перестроить" систему охраны психического здоровья. В итоге она докажет, что монстрами не рождаются, а становятся.

"Тебе пришлось перенести много боли. Но ты заслуживаешь, чтобы кто-то проявил к тебе милосердие. Я была бы другим человеком, если бы кто-то был милосерден ко мне", - звучат слова главной героини в трейлере.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская певица Джамала снялась в документальном фильме о Евровидении, в котором ее коллегами по съемочной площадке стали звезды ГолливудаПевица рассказала, что прошлым летом получила письмо от американского режиссера Дэвида Добкина с приглашением поучаствовать в съемках фильма о музыкальном конкурсе. Кинолента называется "Евровидение: История огненной саги" и в нем рассказывается история вымышленных исландских артистов Ларса и Сигрид, которым представилась возможность реализовать мечту и представить свою страну на песенном конкурсе.


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