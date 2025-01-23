Почему из Украины массово вывозят культурные артефакты: ответ главы Минкульта

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Slava Kot
Война в Украине заставила правительство искать новые способы сохранения национального культурного наследия, особенно артефактов, которые находятся в музеях прифронтовых территорий и оккупированных населенных пунктах. Министр культуры и информационной политики Николай Точицкий назвал два основных вида работы, направленных на сохранение и популяризацию украинской культуры.
Глава Минкульта Николай Точицкий. Фото из открытых источников
Николай Точицкий в интервью "Общественному" рассказал, что из-за отсутствия мест для хранения артефактов в Украине часть музейных коллекций эвакуируют за границу. По его словам, это не только спасает культурное наследие от потенциального уничтожения, но и является важным инструментом культурной дипломатии.
Как пояснил министр культуры, сейчас проходят переговоры о продолжении экспозиции наследия музея Ханенко в Польше, а также с музеями Германии. Эти выставки способствуют повышению осведомленности об украинском искусстве среди международной аудитории.
Второе направление сохранения артефактов – это создание современных хранилищ с двойным предназначением. По словам Точицкого, эти объекты будут служить не только для хранения культурных ценностей, но и для защиты людей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Всемирный фонд памятников включил Киевский городской дом учителя в список World Monuments Watch 2025 года.
Также "Комментарии" писали, что министр культуры рассказал, закроет ли телемарафон.
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