Почему из Украины массово вывозят культурные артефакты: ответ главы Минкульта

Война в Украине заставила правительство искать новые способы сохранения национального культурного наследия, особенно артефактов, которые находятся в музеях прифронтовых территорий и оккупированных населенных пунктах. Министр культуры и информационной политики Николай Точицкий назвал два основных вида работы, направленных на сохранение и популяризацию украинской культуры.

Глава Минкульта Николай Точицкий. Фото из открытых источников

Николай Точицкий в интервью "Общественному" рассказал, что из-за отсутствия мест для хранения артефактов в Украине часть музейных коллекций эвакуируют за границу. По его словам, это не только спасает культурное наследие от потенциального уничтожения, но и является важным инструментом культурной дипломатии.

"Мы на этом этапе спасаемся в хорошем смысле тем, что работаем с нашими европейскими коллегами путем экспозиции тех или иных артефактов. Мы не только сохраняем их, но и экспонируем. Таким образом, достигаем второй цели — Украину видят, о ней говорят, о ее искусстве, культуре", — сказал Точицкий.

Как пояснил министр культуры, сейчас проходят переговоры о продолжении экспозиции наследия музея Ханенко в Польше, а также с музеями Германии. Эти выставки способствуют повышению осведомленности об украинском искусстве среди международной аудитории.

"Это культурный Рамштайн, о котором говорил президент Украины", – отметил Точицкий.

Второе направление сохранения артефактов – это создание современных хранилищ с двойным предназначением. По словам Точицкого, эти объекты будут служить не только для хранения культурных ценностей, но и для защиты людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Всемирный фонд памятников включил Киевский городской дом учителя в список World Monuments Watch 2025 года.

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