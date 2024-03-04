Песчаные бури успеха: «Дюна: Часть вторая» собрал рекордные $178,5 млн в уикенд

Сиквел культового научно-фантастического фильма "Дюна", снятый мастером кинематографа Дэнни Вильневым, поразил кинопрокат, собрав поразительные 178,5 миллиона долларов за первый уикенд после выхода в кинотеатрах. Этот финансовый успех распределился между международным рынком, где фильм заработал 97 миллионов долларов, и внутренним американским прокатом, где было собрано 81,5 миллиона долларов, сообщает издание Variety.

Вторая "Дюна" собрала 178 миллионов долларов за первый уикенд проката

По этим показателям "Дюна: Часть вторая" стала самой успешной премьерой 2024 года, укрепив позиции кинофраншизы, основанной на серии романов Фрэнка Герберта. Результаты первого уикенда сиквела также превысили сборы байопика "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, в прошлом году собравшего 174 миллиона долларов.

Значительный успех фильма зафиксирован в нескольких странах за пределами Соединенных Штатов, в частности в Великобритании, где фильм заработал 11,8 миллиона долларов, Франции с 9,6 миллиона долларов, и Германии, где кассовые сборы составили 9,1 миллиона долларов. Впрочем, информация о кассовых сборах в Украине пока остается неизвестной, но ожидается, что данные будут обнародованы в ближайшее время.

Важно отметить, что сиквел "Дюны" оказался значительно успешнее своего предшественника, кассовые сборы которого в первый уикенд проката в США составили всего 41 миллион долларов. Первый фильм выходил одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max, что могло негативно отразиться на его кинотеатральном собрании.

"Дюна: Часть вторая" продолжает рассказ о приключениях молодого герцога Пола Атрида на пустынной планете Арракис и его борьбе за ее независимость. Фильм не только продолжает историю, рассказанную в первой части, но и раскрывает новые аспекты универсума Дюны, обогащая уже сложный мир Фрэнка Герберта новыми деталями и персонажами.

Успех второй "Дюны" настолько значителен, что он не только подтверждает талант Дэнни Вильнева как режиссера, способного создать увлекательную визуальную историю, но и указывает на растущий интерес зрителей к научно-фантастическим эпопеям, умеющим привлекать и удерживать внимание широкой аудитории.