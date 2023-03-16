Парламент Молдовы официально отменил молдавский язык

В Парламенте Молдовы прошло второе чтение законопроекта, отменяющего понятие "молдавского языка". Депутаты всего за две минуты большинством решений проголосовали за изменения, предполагающие использование понятия "румынский язык" вместо "молдавский", или "родной" язык во всех законах страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Молдова сменила название государственного языка. Фото из открытых источников

В начале марта руководящая партия PAS инициировала законопроект об изменении названия "молдавский язык" на "румынский язык" в государственных документах. Тогда же он прошел первое чтение, а 16 марта парламент Молдовы 58-ю голосами депутатов принял законопроект во втором чтении.

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После принятия решения, члены провластной партии PAS, поддерживающей европейский курс развития страны, радостно хлопали и восклицали "Браво!". В то же время коммунистические и социалистические депутаты выражали не поддержку такого решения, придя с плакатами в зал парламента. Таким образом, государственным языком Молдовы станет румынский.

Напомним, что согласно декларации о независимости Молдовы от 1991 года было предусмотрено использовать термин "румынский язык", как государственный. Но в 1994 году пророссийские силы внесли изменения в Конституцию страны, создав термин "молдавский язык". Еще в 2013 году Конституционный суд Молдовы дал юридическое право изменить название государственного языка, ведь Декларация о независимости имеет большую юридическую силу, чем Конституция страны.

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