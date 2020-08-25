Организаторы Берлинале отказались награждать лучших актрис и актеров

Организаторы Берлинского кинофестиваля приняли решение отказаться от наград, которые разделяют актеров по гендерному признаку. Со следующего года статуэток за лучшую мужскую, а также женскую роль уже не будет. Все актеры, независимо от пола, будут соревноваться за один приз, который будут вручать за лучшую главную роль. Такой же будут вручать и актерам за роли второго плана. Об этот говорится в заявлении организаторов кинофестиваля.

Берлинале-2020 стал последним кинофестивалем, где актеров и актрис награждали по отдельности. Серебряных медведей получили Элион Джермано за роль в фильме "Я хотел спрятаться", а также Паула Бер за киноленту "Ундина".

Награда кинофестиваля "Берлинале". Фото: Reuters

К слову, награды за лучшую женскую, а также мужскую роли вручались ежегодно с 1956-го.

"Мы уверены, что когда актеров перестанут награждать по половому признаку, это станет сигналом для всей киноиндустрии, чтобы она более чувствительно относилась к гендерной осведомленности", - заявили руководители Берлинского кинофестиваля Мариэтт Риссенбек и Карло Шатриан.

Берлинале благодаря этому станет первым большим международным кинофестивалем, который изменил порядок вручения наград в пользу гендерного равенства.

Стоит отметить, что в следующем году Берлинский фестиваль собираются провести в обычном "живом" режиме. Так как онлайн-формат, по мнению организаторов, не создает необходимой атмосферы.

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