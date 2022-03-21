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Новые льготы для защитников Украины: в "Слуге народа" рассказали о законопроекте

Галина Третьякова рассказала подробности законопроекта №7185

сегодня, 20:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Члены комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендуют Верховной Раде принять законопроект о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты (№ 7185).

Новые льготы для защитников Украины: в "Слуге народа" рассказали о законопроекте

Совет работает над новым законопроектом (фото из открытых источников)

Как отметила глава комитета Галина Третьякова, в этом документе наработаны изменения до 24 специальных законодательных актов страны, которые будут регулировать вопросы обеспечения социальных прав и гарантий вышеуказанных категорий лиц.

"Мы создаем механизмы предоставления льгот нашим военным, участникам ТрО, а также защищаем их семьи в случае смерти защитника или защитницы", — отметила руководитель комитета

По словам Третьяковой, в новом законопроекте предусмотрено упрощенное получение гражданства для защитников страны, предусмотрены возможности получения образования, получить помощь от государства в сумме почти 100 тыс. грн для организации предпринимательства. Все эти новации будут стимулировать украинских бойцов и помогут им и их семьям после завершения этой ужасной войны.

Какие изменения предполагаются:

— предоставить преимущественное право оставлять на работе при увольнении работников в случае изменений в организации производства и труда членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

— обеспечить безвозмездную психологическую помощь тем, кто защищал Украину. Психологическая помощь организуется психологическими службами воинских частей (подразделений), а в случае необходимости – в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;

— лица, увольняемые или уволенные с военной службы из числа ветеранов войны, имеющие особые заслуги перед Родиной, члены семей таких лиц и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины имеют право на безвозмездную психологическую помощь. Организация психологической помощи указанной категории лиц производится центральным органом исполнительной власти;

— расширяется круг соискателей образования, которым обеспечивается особая социальная защита;

— расширяется круг лиц, которым предоставляется пособие по временной нетрудоспособности, в размере 100% средней заработной платы (дохода).

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Слуге народа" рассказали, кто и какие льготы сможет получить.


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Источник: https://sluga-narodu.com/novi-pilhy-zakhysnykam-ukrainy-komitet-pidtrymav-zakonoproiekt/
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