Неизвестный Поплавский в фильме «Персона»



















Уникальный подарок к 75-летию Михаила Поплавского поразил многих. Студенты и выпускники Киевского национального университета культуры решили удивить своего наставника, создал документальный фильм "Персона", открывающий все грани его жизни – от ректора до музыканта, от лидера до настоящего патриота.

Студенты Киевского национального университета культуры сняли фильм о Поплавском





В фильме рассказывается о том, откуда у "поющего ректора" столько энергии, харизмы и вдохновения для реализации своих проектов. Студенты раскрыли секреты его активности, которые начинаются со спортивных занятий в семь утра и завершаются целым комплексом здоровых привычек. Эта ежедневная дисциплина, по признанию самого Поплавского, позволяет ему работать со вдохновением уже в течение 30 лет.





"Работа – это моя жизнь, мое удовольствие, моя гордость и самореализация. Это для меня как допинг, внутренняя потребность", – говорит Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский является ректором Киевского национального университета культуры и искусства на протяжении трех десятилетий. За это время он превратил институт в мощное инновационное заведение высшего образования, которое готовит будущих профессионалов в сфере культуры, шоу-бизнеса и медиа. Он не только модернизировал учебный процесс, но и создал университетский бренд, ставший символом успеха и креативности.





Особенно интересна PR-стратегия, которую Поплавский разработал самостоятельно – образ "поющего ректора", который поднял его на волну национального успеха. Благодаря этой концепции ректор стал популярен среди молодежи, а его песни звучат не только на официальных мероприятиях, но и в повседневной жизни.

Я падал – поднимался, падал и снова поднимался, потому что точно знал, чего хочу достичь! Творческие здоровые амбиции – это мой секрет успеха. Только работая 24/7, мы боремся за свое место под солнцем и получаем крутые результаты. Без поражений нет побед. Чем больше мы ошибаемся, тем мы становимся сильнее. Чтобы стать успешным, нужно вложить в дело всю душу и сердце для достижения цели .

Поплавского называют легендой украинской культуры. Он не только прославил украинскую песню на международной арене, но создал множество национальных проектов, направленных на поддержку и развитие украинского творчества. Студенты университета обожают своего ректора, называют его отцом и другом, не только обучающим, но и вдохновляющим их на большие достижения.

"Он знаменитый человек, но очень простой. Он не дает сомневаться в своих лидерских качествах" , – говорят студенты.

Бывшие выпускники также с благодарностью вспоминают своего наставника. Григорий Решетник, известный телеведущий и выпускник университета, признается:

"Михаил Поплавский сделал нас теми, кто мы сейчас",– добавляет звездный выпускник университета Григорий Решетник.

Даже президент Украины Виктор Ющенко, занимавший этот пост в 2005-2010 годах, говорит о Поплавском с уважением.

"Это большая личность. Большой авторитет для украинской культуры. Это – человек-пример для других", – говорит Президент Украины Виктор Ющенко.





В документальном фильме "Персона" также раскрыта одна из самых загадочных страниц жизни Михаила Михайловича – его отношение к женщинам. Ему часто приписывали множество романов, но Поплавский признает, что женщины действительно играют большую роль в его жизни, вдохновляя его на творчество и достижения.

Важной частью жизни ректора является его семья, историю которой он исследовал до седьмого поколения. Он гордится своими корнями и советует каждой украинской семье знать свою родословную. Поплавский также с большой теплотой вспоминает свою мать, сына, невестку и трех внуков, для которых он образец во всем.





Несмотря на свой почтенный возраст, Михаил Поплавский не собирается останавливаться. Он планирует провести масштабный концерт "Украина вперед!", организовать национальную музыкальную премию "Украинская песня года 2024", а также продолжить свою благотворительную деятельность в рамках тура "Украина вперед!" Америкой и Европой. Поплавский верит, что с его командой они смогут добиться новых высот и оставить значительный след в истории украинской культуры.





"Верьте в себя. Мечтайте масштабно. Уверенно идите к своей цели. Удача любит упорных! Моя мечта сейчас – максимально успеть при жизни создать больше национальных проектов и оставить хороший след на земле", – поделился Поплавский.

