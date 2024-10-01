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Неизвестный Поплавский в фильме «Персона»

Студенты КНУКиИ сняли фильм о Михаиле Поплавском к его 75-летию

1 октября 2024, 17:08
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Черновалова Кристина








Уникальный подарок к 75-летию Михаила Поплавского поразил многих. Студенты и выпускники Киевского национального университета культуры решили удивить своего наставника, создал документальный фильм "Персона", открывающий все грани его жизни – от ректора до музыканта, от лидера до настоящего патриота.

Неизвестный Поплавский в фильме «Персона»

Студенты Киевского национального университета культуры сняли фильм о Поплавском


В фильме рассказывается о том, откуда у "поющего ректора" столько энергии, харизмы и вдохновения для реализации своих проектов. Студенты раскрыли секреты его активности, которые начинаются со спортивных занятий в семь утра и завершаются целым комплексом здоровых привычек. Эта ежедневная дисциплина, по признанию самого Поплавского, позволяет ему работать со вдохновением уже в течение 30 лет.

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"Работа – это моя жизнь, мое удовольствие, моя гордость и самореализация. Это для меня как допинг, внутренняя потребность", – говорит Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский является ректором Киевского национального университета культуры и искусства на протяжении трех десятилетий. За это время он превратил институт в мощное инновационное заведение высшего образования, которое готовит будущих профессионалов в сфере культуры, шоу-бизнеса и медиа. Он не только модернизировал учебный процесс, но и создал университетский бренд, ставший символом успеха и креативности.

Неизвестный Поплавский в фильме «Персона» - фото 3

Особенно интересна PR-стратегия, которую Поплавский разработал самостоятельно – образ "поющего ректора", который поднял его на волну национального успеха. Благодаря этой концепции ректор стал популярен среди молодежи, а его песни звучат не только на официальных мероприятиях, но и в повседневной жизни.

Я падал – поднимался, падал и снова поднимался, потому что точно знал, чего хочу достичь! Творческие здоровые амбиции – это мой секрет успеха. Только работая 24/7, мы боремся за свое место под солнцем и получаем крутые результаты. Без поражений нет побед. Чем больше мы ошибаемся, тем мы становимся сильнее. Чтобы стать успешным, нужно вложить в дело всю душу и сердце для достижения цели .

Поплавского называют легендой украинской культуры. Он не только прославил украинскую песню на международной арене, но создал множество национальных проектов, направленных на поддержку и развитие украинского творчества. Студенты университета обожают своего ректора, называют его отцом и другом, не только обучающим, но и вдохновляющим их на большие достижения.

"Он знаменитый человек, но очень простой. Он не дает сомневаться в своих лидерских качествах" , говорят студенты.

Бывшие выпускники также с благодарностью вспоминают своего наставника. Григорий Решетник, известный телеведущий и выпускник университета, признается:

"Михаил Поплавский сделал нас теми, кто мы сейчас",– добавляет звездный выпускник университета Григорий Решетник.

Даже президент Украины Виктор Ющенко, занимавший этот пост в 2005-2010 годах, говорит о Поплавском с уважением.

"Это большая личность. Большой авторитет для украинской культуры. Это – человек-пример для других", – говорит Президент Украины Виктор Ющенко.

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В документальном фильме "Персона" также раскрыта одна из самых загадочных страниц жизни Михаила Михайловича – его отношение к женщинам. Ему часто приписывали множество романов, но Поплавский признает, что женщины действительно играют большую роль в его жизни, вдохновляя его на творчество и достижения.

Неизвестный Поплавский в фильме «Персона» - фото 5

Важной частью жизни ректора является его семья, историю которой он исследовал до седьмого поколения. Он гордится своими корнями и советует каждой украинской семье знать свою родословную. Поплавский также с большой теплотой вспоминает свою мать, сына, невестку и трех внуков, для которых он образец во всем.

Неизвестный Поплавский в фильме «Персона» - фото 6

Несмотря на свой почтенный возраст, Михаил Поплавский не собирается останавливаться. Он планирует провести масштабный концерт "Украина вперед!", организовать национальную музыкальную премию "Украинская песня года 2024", а также продолжить свою благотворительную деятельность в рамках тура "Украина вперед!" Америкой и Европой. Поплавский верит, что с его командой они смогут добиться новых высот и оставить значительный след в истории украинской культуры.

Неизвестный Поплавский в фильме «Персона» - фото 7

"Верьте в себя. Мечтайте масштабно. Уверенно идите к своей цели. Удача любит упорных! Моя мечта сейчас – максимально успеть при жизни создать больше национальных проектов и оставить хороший след на земле", – поделился Поплавский.
Неизвестный Поплавский в фильме «Персона» - фото 8



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Источник: https://news.obozrevatel.com/ukr/society/tvorchi-zdorovi-ambitsii-mij-sekret-uspihu-vijshov-dokumentalnij-film-pro-mihajla-poplavskogo-persona.htm
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