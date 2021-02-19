logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

54741.43

ETH/USD

1964.94

LTC/USD

238.80

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура На защиту украинской земли: в Киеве под посольством Франции митинговали против компании "Ашан"
commentss НОВОСТИ Все новости

На защиту украинской земли: в Киеве под посольством Франции митинговали против компании "Ашан"

Митингующие уверены: компания финансово давит на украинские суды

сегодня, 19:47
Автор:

Станислав Молчанов








19 февраля в Киеве состоялась акция, участники которой обвинили компанию "Ашан" в незаконном завладении украинской землей. Митингующие уверены — представители компании организовывают значительное давление на Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), а также украинскую судебную систему.

На защиту украинской земли: в Киеве под посольством Франции митинговали против компании "Ашан"

Митингующие требуют у "Ашана" остановить беззаконие. Фото: УНН

Акцию устроили под стенами посольства Франции в Украине.

На защиту украинской земли: в Киеве под посольством Франции митинговали против компании ”Ашан” - фото 2
На защиту украинской земли: в Киеве под посольством Франции митинговали против компании ”Ашан” - фото 3
На защиту украинской земли: в Киеве под посольством Франции митинговали против компании ”Ашан” - фото 4

По мнению участницы митинга Ольги Проскуры, "Ашан" незаконно влияет на украинские суды, в которых процветает коррупция. Кроме этого женщина обвиняет одного из нардепов в сотрудничестве с компанией.

"На данный момент французская компания Ашан через продажные украинские суды, а также через депутата от правящей партии "Слуга народа" Галины Янченко пытается надавить на украинские правоохранительные органы и заставить изменить решение по ряду крупных земельных споров. По сути, Ашан украл украинскую землю, поменял ее назначение и теперь пытается выставить это как атаку на иностранных инвесторов", — аргументировала свою позицию Проскура.

Женщина утверждает, что в Украине радуются прибытию иностранных инвесторов, но тут "не нужны иностранные бандиты". Взирая на то, что "Ашан" является французской компанией, акции протеста именно и устроили под французским дипломатическим учреждением.

Во время акции к протестующим вышел представитель посольства и выслушал их требования. Активисты вручили ему официальное письмо-обращение, адресованное послу Республики Франция.

Следует отметить, что ранее издание "Дело.юа" информировало о том, что общественные активисты выдвинули обвинения директору по развитию "Ашан Украина" Сергей Осипенко. Недовольные украинцы убеждены, что Осипенко мог провести манипуляции, дабы заполучить земельные участки в Киеве (под жилую застройку) и Одессе (для строительства торгового центра).


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1917244-ashan-voruet-ukrainskuyu-zemlyu-u-posolstva-frantsii-v-kieve-sobralsya-mnogochislennyy-miting-protiv-rasprodazhi-ukrainskoy-zemli
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ