На защиту украинской земли: в Киеве под посольством Франции митинговали против компании "Ашан"



















19 февраля в Киеве состоялась акция, участники которой обвинили компанию "Ашан" в незаконном завладении украинской землей. Митингующие уверены — представители компании организовывают значительное давление на Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), а также украинскую судебную систему.

Митингующие требуют у "Ашана" остановить беззаконие. Фото: УНН

Акцию устроили под стенами посольства Франции в Украине.

По мнению участницы митинга Ольги Проскуры, "Ашан" незаконно влияет на украинские суды, в которых процветает коррупция. Кроме этого женщина обвиняет одного из нардепов в сотрудничестве с компанией.



"На данный момент французская компания Ашан через продажные украинские суды, а также через депутата от правящей партии "Слуга народа" Галины Янченко пытается надавить на украинские правоохранительные органы и заставить изменить решение по ряду крупных земельных споров. По сути, Ашан украл украинскую землю, поменял ее назначение и теперь пытается выставить это как атаку на иностранных инвесторов", — аргументировала свою позицию Проскура.

Женщина утверждает, что в Украине радуются прибытию иностранных инвесторов, но тут "не нужны иностранные бандиты". Взирая на то, что "Ашан" является французской компанией, акции протеста именно и устроили под французским дипломатическим учреждением.

Во время акции к протестующим вышел представитель посольства и выслушал их требования. Активисты вручили ему официальное письмо-обращение, адресованное послу Республики Франция.

Следует отметить, что ранее издание "Дело.юа" информировало о том, что общественные активисты выдвинули обвинения директору по развитию "Ашан Украина" Сергей Осипенко. Недовольные украинцы убеждены, что Осипенко мог провести манипуляции, дабы заполучить земельные участки в Киеве (под жилую застройку) и Одессе (для строительства торгового центра).

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