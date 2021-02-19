На защиту украинской земли: в Киеве под посольством Франции митинговали против компании "Ашан"

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Станислав Молчанов
19 февраля в Киеве состоялась акция, участники которой обвинили компанию "Ашан" в незаконном завладении украинской землей. Митингующие уверены — представители компании организовывают значительное давление на Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), а также украинскую судебную систему.
Митингующие требуют у "Ашана" остановить беззаконие. Фото: УНН
Акцию устроили под стенами посольства Франции в Украине.
По мнению участницы митинга Ольги Проскуры, "Ашан" незаконно влияет на украинские суды, в которых процветает коррупция. Кроме этого женщина обвиняет одного из нардепов в сотрудничестве с компанией.
Женщина утверждает, что в Украине радуются прибытию иностранных инвесторов, но тут "не нужны иностранные бандиты". Взирая на то, что "Ашан" является французской компанией, акции протеста именно и устроили под французским дипломатическим учреждением.
Во время акции к протестующим вышел представитель посольства и выслушал их требования. Активисты вручили ему официальное письмо-обращение, адресованное послу Республики Франция.
Следует отметить, что ранее издание "Дело.юа" информировало о том, что общественные активисты выдвинули обвинения директору по развитию "Ашан Украина" Сергей Осипенко. Недовольные украинцы убеждены, что Осипенко мог провести манипуляции, дабы заполучить земельные участки в Киеве (под жилую застройку) и Одессе (для строительства торгового центра).
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