На Софийский кинофестиваль от Украины поедет 5 фильмов: список

Украинские ленты вошли в программу Софийского международного кинофестиваля, который продлится с 13 по 31 марта в Болгарии, сообщает Госкино.

На фестивале в Болгарии покажут 5 украинских фильмов. Фото из открытых источников

С 13 по 31 марта в Софии (Болгария) проходит Софийский международный кинофестиваль (Sofia International Film Festival), являющийся одним из ведущих мероприятий Восточной Европы.

В программу фестиваля попали 5 украинских фильмов: "Край реки", режиссер Василий Барков; "Редакция", режиссер Роман Бондарчук; "Мирные люди", режиссер Оксана Карпович; "Реал", режиссер Олег Сенцов; "Медовый месяц", режиссер Жанна Озирная.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во вторник, 18 марта, в составе поезда №81/82 Киев — Ужгород впервые отправился детский вагон, сообщила "Укрзализныця". "Сегодня поезд №81/82 Киев — Ужгород впервые отправился в рейс с детским вагоном в составе! Этот вагон стал седьмым детским, который Укрзализныця сделала вместе с партнерами из UNICEF Ukraine и при финансировании правительства Бельгии. Бесконечно рады видеть на борту счастливых малышей, которые будут путешествовать в Закарпатье в вагоне, максимально приспособленном для удобных путешествий родителей с детьми от 0 до 8 лет", — говорится в сообщении железной дороги.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ежедневная итальянская газета Il Foglio объявила о создании первого в мире номера, полностью подготовленного искусственным интеллектом, сообщает The Guardian. По словам редактора Il Foglio Клаудио Черраса, инициатива является частью месячного журналистского эксперимента, направленного на то, чтобы показать влияние технологии искусственного интеллекта.